No olvidemos a Stephora.- Fue tanto lo que se habló y se escribió, con inevitable tono de indignación, sobre la muerte en Santiago de una adolescente de nacionalidad haitiana durante una excursión escolar organizada por un colegio de postín de esa hidalga ciudad, que algo debe quedar del rechazo social que provocó la manera en que el centro educativo manejó la situación, y el componente de racismo y discriminación que sirvió de telón de fondo a esa triste y dolorosa historia. Por supuesto, la muerte de Stephora Joseph ya no tiene remedio, tampoco la herida que dejó en sus padres y aquellos que la amaron, pero de nada servirá aquella indignación ni el inacabable dolor de su familia si respondemos con indiferencia a las señales de que hay poco interés en que avance el proceso contra los que se considera responsables de su muerte.

Ayer los abogados de la familia de Stephora convocaron una rueda de prensa para quejarse de la “lentitud del proceso”, de lo que responsabilizan al Ministerio Público, que tampoco ha atendido --dicen-- su solicitud de integrar a otras personas a la acusación ni solicitar nuevas medidas de coerción. Según los abogados Miguel Valdemar Díaz y Shesnell Calcaño, el caso de Stephora ha caído en el olvido y sin que se produzcan “avances” en las pesquisas que realiza el órgano acusador. La lentitud de la que se quejan no debe extrañar ni sorprender, mucho menos cuando se recuerda que desde que se produjo la tragedia el Ministerio Público se mostró muy poco diligente para actuar, lo que finalmente hizo debido a la presión creciente de la opinión pública. Por eso hay que evitar que la muerte de Stephora, que muchos utilizaron como bandera para llamar la atención sobre el racismo y la discriminación de las que son víctimas en el país los haitianos y sus descendientes, sea sepultada en el peor de los olvidos: el que crece junto a la certeza de que la justicia nunca llegará a tiempo para los que solo pueden ofrecer, como medio de pago, su pobreza y la indefensión a la que los condena.