“Vamos a hacer los cambios, vamos a hacerlos todos. Pero no hay que estar despidiendo a esos compañeritos, a los que yo pertenezco. Sobre todo, que nos hemos estado quemando las pestañas en las universidades para aprender, para ser técnicos, a la vez que somos políticos”. Aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quiso decir que los perremeístas cancelados que motivaron su protesta durante la sesión del pasado viernes fueron técnicos injustamente separados de sus cargos, el mensaje que envió al defender a los “compañeros de la base que ayudaron a subir a este gobierno” ha caído muy mal. Y ha sido así porque nos recuerda que el clientelismo, uno de los peores vicios de la cultura política dominicana ya que degrada y envilece la democracia al igual que nuestra vida institucional, será muy difícil de erradicar mientras cuente con defensores tan ardorosos y vehementes como el presidente de la Cámara de Diputados, quien recibió el respaldo de sus compañeros de bancada.

Pacheco arremetió contra los funcionarios “arribistas” que están en todos los gobiernos y se hacen los imprescindibles, una crítica que salpicó a quien los nombró, el presidente Luis Abinader, como parte de los cambios y rotaciones de sus colaboradores con los que el mandatario busca dar nuevos aires a su gobierno. Y son también un reflejo, como ya se han ocupado de señalar los mentideros políticos, del malestar que han provocado en el partido oficial. La salida de tono de Pacheco, su argumento de que los compañeros que se fajaron en la campaña adquirieron el derecho a un cargo público pagado por los contribuyentes es una aberración que, sin embargo, no sorprende a los ciudadanos, acostumbrados al descaro de nuestros políticos, que se crean que el gobierno es un botín al que tienen derecho los miembros del partido que ganó las elecciones y sus aliados. Pero deseosos también de que las cosas puedan cambiar algún día, que luego de esa “pachecada” parece bastante lejano.