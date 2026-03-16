Padre lleva casi cuatro años en espera de los resultados de autopsia

Publicado por Petra Saviñón Creado: Actualizado:

El 27 de abril de 2022, Jéssica Vixama, de cinco años, murió ahogada en una cisterna en el sector Los García, La Guayiga, Pedro Brand. A estas alturas, su padre, Jesse, todavía espera los resultados de la autopsia, carcomido por la angustia que le genera la falta de respuesta de las autoridades, que le tienen de un lado a otro.

Cuando llevaron el cuerpo de la pequeña al centro del Instituto de Ciencias Forenses (Inacif), en el cementerio Cristo Redentor, le indicaron al progenitor que máximo en 21 días tendrían la conclusión del estudio y que le avisarían. Jamás lo hicieron.

Lamenta que no hayan cumplido con la fecha otorgada, que en casi cuatro años no hayan respondido, lo mandaran a tres destacamentos “a ver si estaba ahí” y que hace dos meses cuando acudió a la oficina de Inacif en el hospital Marcelino Velez, en Herrera, le dijeran que “eso” tiene un año “preparado” pero que debe hacer una declaración de defunción en la Junta Central Electoral (JCE), sobre la que nunca le informaron.

El vía crucis

A las dos semanas de concluido el plazo que le dieron para la entrega de los resultados y al no recibir la respuesta prometida, Jesse Vixama llamó al Inacif y le sugirieron que “llame el lunes”. Eso le contestaron por seis meses corridos, hasta que un día una empleada lo mandó al cuartel policial del kilómetro 20 de la autopista Duarte.

En ese sitio le indicaron que no habían recibido, que fuese al de Las Cabobas, donde lo remitieron a Los Alcarrizos y nada.

Una vecina le exhortó a asistir a la oficina de nacif en el hospital. Allí le manifestaron que “eso” estaba listo y que solo hasta que lleve la declaración tardía de defunción le entregaban. Para cumplir con los múltiples requisitos de la JCE debe solicitar días de permiso en su trabajo.