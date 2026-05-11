Palabras de origen árabe y otras curiosidades

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La palabra “ojalá” que denota un gran deseo de que algo suceda, proviene del árabe hispánico “law šá lláh, “si Dios quiere” o “si Alá lo permite”, que durante la ocupación árabe en la península Ibérica, se afianzo pasando al castellano.

Otras palabras de origen árabe son: alfajor, auge, bazar, diván, almohada, ajedrez. La expresión que desde niños conocemos: “Ala bin ala ba, ala bin bon ba” proviene del árabe” alla'ibín áyya ba'ád alla'ib bón bád” que significa “jugadores vengan ya, el juego va bien”

Una persona pasa un tercio de su vida durmiendo. Si vive 75 años, equivale a 25 años en los brazos de Morfeo. La cantidad de horas de sueño necesarias depende de la edad, pero independientemente, las personas que duermen menos de 6 horas al día tienen un 12 % más de riesgo de muerte prematura que aquellas que duermen 8 horas o más.

Los recién nacidos necesitan de 14 a 17 horas de sueño diariamente. Niños de 4 a 11 meses deben dormir de 12 a 15 horas. De 1 a 2 años debe dormir de 11 a 14 horas. De 3 a 5 años lo ideal es de 10 a 13 horas. De 6 a 13 años deben pasar de 9 a 11 horas dormidos. De 14 a 17 años serían de 8 a 10 horas de sueño. Los adultos desde 18 a 64 años necesitan de 7 a 9 horas. A partir de los 65 años lo ideal es dormir de 7 a 8 horas al día.

Las obras de arte más caras vendidas en el mundo son: la llamada Número 5 de Jackson Pollock, de las primeras obras del impresionismo valorada en $140 millones de dólares según publicó el New York Times. El Sueño de Pablo Picasso con un valor de $155 millones de dólares. El Número 17A de Jackson Pollock vendida en US$200 millones. Interchange de Willem de Kooning valorada en U$300 millones. Por último y la más costosa es Salvador Mundik de Leonardo da Vinvi subastada en $450 millones de dólares.