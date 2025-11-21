Creado: Actualizado:

¿Qué pasa en el Metro?.- Es una pregunta que se está haciendo mucha gente, sobre todo entre los miles de ciudadanos y ciudadanas que utilizan diariamente ese moderno medio de transporte masivo, haciéndolo parte de una rutina a la que se acostumbraron dada su eficacia, rapidez y confiabilidad, de la que están empezando a dudar. Y con razón, pues dos averías en un mismo día, sumadas al caos que provocó el apagón general del pasado 11 de noviembre que sacó al Metro de servicio al fallar las plantas de emergencia, son un claro indicador de que algo anda mal y que se deben buscar de inmediato soluciones, que por lo que se ve van más allá de un cambio de gestión. Es por eso que parece insuficiente, aunque se aplauda y celebre en las presentes circunstancias, el anuncio de su nuevo incumbente, Jhael Isa Tavárez, de que anunciará en breve un plan de mantenimiento “preventivo, correctivo y predictivo” para evitar fallas como las de los últimos días.

Opinión Apagones generales Claudio Acosta

¿Podemos interpretar, a partir de ese anuncio, que un medio de transporte tan importante no recibía el adecuado mantenimiento? El historial de fallas del Metro en los últimos cinco años, que algunos medios han sacado a relucir a propósito de lo que ocurrió el pasado miércoles, podrían hacer pensar en esa posibilidad, pero ese es un terreno desconocido para un servidor, que prefiere sean los especialistas los que hablen sobre el tema. Lamentablemente, en un país donde tanta gente se cree facultada para opinar de todo muchos se han dado gusto “explicando” lo que pasó según “sus fuentes”, y es por eso que no han faltado los que han hablado hasta de sabotaje. Algo que habría que establecer, probar y señalar a los responsables, lo que no es tan fácil en asuntos de naturaleza tan técnica. O al vez sí es posible, porque si es verdad, como señalan los que critican desde la oposición, que lo que ha pasado pasó por ineficiencia, el Gobierno se estaría saboteando a sí mismo y a su propia imagen. Y si juzgamos por las reacciones de la opinión pública, lo está haciendo muy bien.