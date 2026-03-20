Lo positivo del Clásico Mundial de Béisbol

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No obstante la República Dominicana haber perdido el primer lugar en el pasado Clásico Mundial de Béisbol debido, en parte, al cuestionable papel del manager actuante en el momento decisivo, debemos enfocarnos en los aspectos positivos y experiencia ganada en una actividad que sirvió para demostrar el espíritu solidario de los dominicanos que, sin distinción de ideologías políticas, clases sociales o diferencias de cualquier otra índole, disfrutaron, hasta los últimos momentos, de la participación del equipo representativo del país.

En adición a esto, debemos valorar que, con nuestra sobresaliente participación en el certamen, clasificamos para los venideros Juegos Olímpicos a celebrarse en la ciudad de los Ángeles en julio del 2028, y recibiremos un millón novecientos mil dólares a repartirse en partes iguales entre los jugadores y la federación de la disciplina, dinero que será invertido en el desarrollo del béisbol en el país.

La brillante actuación de nuestros jugadores, la humildad y camaradería entre ellos y sus dirigentes, constituyen valores tan importantes como la solidaria presencia de nuestros inmortales de Cooperstown Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, David Ortíz y Adrián Beltré, además del presidente de la República, Luis Abinader Corona junto a los ministros de Deportes y Turismo, Kelvin Cruz y David Collado.