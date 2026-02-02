Promoción china de un reequilibrio en su flujo comercial global

Creado: Actualizado:

Es razonable que el intercambio comercial de una economía avanzada con otras de menor desarrollo relativo sea beneficioso para la primera. En algunos casos ello se compensa, en buena medida, por la concurrencia de otras variables que van a favor de las segundas: turismo, inversión extranjera y, en algunos países, remesas. Es el caso, por ejemplo, de RD en su vínculo comercial desfavorable con EE. UU.

Sin embargo, China registra superávit incluso en sus relaciones comerciales con otras potencias económicas. Si bien un factor que influye en el nivel de exportaciones chinas reside en la reestructuración de su menú de exportaciones donde ahora prevalecen bienes de alta tecnología como semiconductores, máquinas herramientas de alta gama, robots industriales y, además, el área de la energía eólica y solar donde sobresalen las baterías de litio, turbinas eólicas y autos, motores y bicicletas eléctricos, entre otros. Estos productos registran globalmente gran demanda por alta calidad y bajos precios. Unos se quejan del desbalance, pero no renuncian a importarlos porque tienen gran impacto en la reducción de la emisión de gases de invernadero y mejoría sustancial en la eficiencia energética. Conveniente buscar compensación con el turismo chino, país que más turistas envía al mundo.

Un informe del Consejo Empresarial Australia-China confirma que sin importaciones chinas los hogares habrían pagado 4,2% más por igual canasta de otra precedencia. Algo que todos debieran tener en cuenta. Norma histórica del comercio es buscar “ventajas comparativas”. Beijing comprende la preocupación de sus socios comerciales con el déficit que encaran en su intercambio y busca paliar la situación en lo posible. En algunos casos las importaciones chinas de productos alimenticios, agrícolas o industriales, inciden en balanzas positivas para algunos. En otros casos, ha introducido un programa de apertura profundo acompañado de recortes arancelarios significativos -el nivel arancelario general es apenas 7,3%-, ofreciendo oportunidades comerciales más abiertas para los socios buscando un régimen de ganancias compartidas y sostenibles. Además, ofrece unilateralmente tratamiento arancelario cero sobre el 100% de las importaciones desde las naciones menos desarrolladas. En el sector servicios el comercio es deficitario.

Anualmente celebra la Feria para Importadores de Shanghái, a la que concurren miles de empresarios con intenciones de entrar al mercado chino. El programa del XV Plan Quinquenal comprende acciones para procurar un comercio más equilibrado.