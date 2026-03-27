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Querido Barrilito- Ya lo intentó antes, desde el propio Senado de la República, Faride Raful, entonces vocera de la bancada del oficialista PRM, quien se ganó la ojeriza de sus compañeros por tratar de empujar un proyecto de ley para eliminar el Barrilito, la expresión mas acabada y perversa del clientelismo profundamente enraizado en la vida política dominicana, que por lo que se ve será muy difícil de erradicar ya que son sus propios beneficiarios los que pueden, siempre y cuando así lo decidan, eliminarlo o destinar esos recursos a otra cosa. Por eso puede anticiparse lo que ocurrirá con la propuesta del senador por el Distrito Nacional Omar Fernández, quien pidió a sus colegas prescindir de esos recursos y utilizarlos en nedidas que alivien a la ciudadanía, que ya está empezando a sentir el impacto de la guerra en Medio Oriente con alzas en los combustibles y los alimentos.

Pero esa crisis que invoca el senador de la Fuerza del Pueblo para justificar su propuesta es la misma que utilizan de coartada los senadores para mantener la vigencia del llamado Fondo de Asistencia Social, que consideran una herramienta necesaria para asistir a la población más vulnerable ante momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo a consecuencia de la guerra contra Irán. El propio Omar, que probablemente no quiera enemistarse con sus colegas, reconoció que ese fondo ha servido “para atender necesidades reales”, pero que se trata de mandar una señal de que el sacrificio, si en verdad es necesario como plantea el Gobierno, debe ser de todos. Y tiene razón, eso nadie se atrevería a discutirlo, y desde aquí uno espera que así sea porque es lo justo y lo correcto. Pero ayer los senadores volvieron a decir que el Barrilito no se toca, por lo que también desestimaron la propuesta del Senador del Distrito Nacional, que en su condición de minoría opositora puede pedir y proponer lo que sea y siempre quedará bien con los electores, por lo que nadie lo culpará ni le reprochará que el querido Barrilito siga tan campante.