Creado: Actualizado:

La Mancha Verde ha sido la peor desgracia que le ha ocurrido a este país, porque aunque pedían algo justo; “cero impunidad”, al final, era dirigida por un grupo de farsantes, sacando del paquete a algunas personas que realmente creyeron en la causa y mantienen la coherencia hasta el momento, no sólo con sus palabras, más bien, por sus hechos.

Un partido que gobierne 16 años de corrido sin madurar en cuanto al relevo interno constante, lamentablemente cae en el desgaste, sin embargo, ese “quítate tu” sin propósito colectivo, se demuestra hoy como una gran desgracia que le ha caído a este pueblo. Vemos a un grupo empresarial sin ningún tipo de convicciones, ni el más mínimo sentido de servicio o sensibilidad social, de lleno en este aberrante espectáculo. Al final, estos resultados se pueden resumir en un “QUÍTATE TÚ, PARA PONERME YO” a hacerlo peor y desbaratar lo que funcionaba, habiendo TANTA oportunidad de mejora en muchos aspectos sociales y políticos.

Quítate tú, que pudiste construir más de 17 mil aulas, implementar la Jornada Escolar Extendida con desayuno, almuerzo y merienda para el estudiantado, desarrollar un Currículo por Competencias, repartir libros y útiles a tiempo, para ponerme yo que ni he podido ejecutar el presupuesto, dejando estancada por años la continuidad de construcción de aulas y a pesar de haber metido una carga económica de transporte escolar, la nómina, los alquileres y un seguro estudiantil innecesario por siniestros cuya posibilidad de ocurrencia es ínfima y, aun así, quiero fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, solo por capricho, para diluir el presupuesto del 4%, mientras ya va un cuatrimestre de este año escolar con falta de materiales por ineficiencia en la ejecución de procesos administrativos, sin olvidar los más 18 mil millones de pesos diferidos a ONGs para violar la Ley de Compras y Contrataciones Públicas desde el inicio de esta gestión de gobierno en el año 2020.

Quítate tú, que te inventaste la tarjeta Solidaridad, en base a un programa dirigido a personas vulnerables con un esquema de ayuda integral que monitoreaba la asistencia a clases de los niños, niñas y adolescentes de esas familias y cuya tarjeta bancaria era personalizada, entre otras cosas, para ponerme yo a repartir tarjetas sin nombre, activarlas con cédulas que cojo del padrón y usarlas de manera sospechosa, quitándole sentido y transparencia al programa y metiéndole una carga fija irresponsable al presupuesto público.

Quítate tú, que hiciste la planta eléctrica de Punta Catalina, de la cual, entendemos que hubo sobornos, para ponerme yo a comprar carbón caro por falta de planificación, triplicar el déficit eléctrico, y además, subir, de manera exorbitante, la tarifa del servicio eléctrico ciudadano.

Quítate tú, que alfabetizaste a más de 700 mil adultos marginados, para ponerme yo desaparecer los 800 millones de pesos destinados para seguir alfabetizando y que nadie sabe dónde fueron a parar en el primer año de gobierno.

Quítate tú, que construiste el Metro de Santo Domingo, con estándares internacionales, dejando el plan de expansión listo, para ponerme yo a hacer la línea del Metro de los Alcarrizos, llenos de vicios de construcción, despilfarrando el dinero y eso, que aún se desconoce las irregularidades de la parte subterránea, la cual, está tan mal hecha que no deja el espacio adecuado entre el techo y el tren.

Quítate tú, que con el Seguro Nacional de Salud SENASA empezaste a mejorar el acceso a la Salud de muchas personas vulnerables, para ponerme yo a CREAR UN ESQUEMA DE ROBO CRIMINAL EN BASE A VIOLENTAR EL BIENESTAR Y EL DERECHO DE LA GENTE A SER ATENDIDO ADECUADAMENTE CON ESTÁNDARES DE CALIDAD y PROVOCANDO LA MUERTE DE LAS Y LOS USUARIOS, con un desfalco sin precedentes que supera por miles de millones la suma de todas las cantidades que se ventilan en los casos de corrupción de gobiernos anteriores. Siendo esto un crimen que caen en LESA HUMANIDAD.

Honestamente, la oportunidad de mejora en el manejo del Estado era posible, pero el deterioro que ha causado el PRM no tiene perdón. El crimen a SENASA duele y mucho. Cada día que pasa nos causa más rabia, indignación e impotencia.

No querían llegar para poder para mejorar deficiencias, no, era quitar a unos por simple envidia y ponerse ellos/as a desbaratar lo que ya funcionaba y a desfalcar el Estado.