Algo de todo: Remedios Caseros

Algunos remedios de abuelas: Para la artritis, remojar pasas doradas de un día para otro en dos cucharadas de ginebra. Las vitaminas de las pasas junto con los efectos anti-inflamatortios de las bayas de enebro que se utilizan para hacer la ginebra, reducirá la hinchazón y aliviará el dolor. Esta misma propiedad de la ginebra es por la que también es popular para el remedio contra la sinusitis.

Masticar apio para eliminar el mal aliento. Otro remedio de antaño es que, aunque parezca extraño, me dicen que funciona, echar un poco de jugo recién exprimido de un limón para el dolor de oído y masajear a modo de limpiar su interior de manera suave por un minuto.

Durante muchos años los expertos en injertos florales trataron de crear una rosa azul, porque la flor no tiene la enzima necesaria para crear el pigmento azul de manera natural. Fue en el 2009 cuando, mediante ingeniería genética, se logró la primera rosa azul.

Todas las especies de rosas tienen cinco pétalos, excepto la rosa Sericea, que se cultiva en alturas, nativa del Himalaya.

En la Biblia solo se mencionan tres flores: la henna, lirio y la rosa. La tela mojada se ve más oscura porque la luz sobre ella se refracta en el agua y se disemina. También la superficie del agua provoca una dispersión incoherente de la luz. La combinación de estos dos efectos hace que la luz se refleje menos en los ojos y que la tela mojada se vea más oscura.

Es posible que nos haya pasado que ponemos un alimento picante en la boca y tomar o enjuagarnos con agua no calma el picante. La mayoría de las comidas picantes son aceitosas y sabemos que el agua y el aceite no se mezclan. Lo mejor es comer un buen pedazo de pan o beber leche que contiene caseína y que ayuda a calmarla rápidamente. El alcohol también ayuda a eliminar el picante.