¿Sabías que en Europa existen países muy pequeños?

Inicio dando gracias a Dios por celebrar hoy el 3er. cumpleaños de mi única nieta, Elsa Sofía Ross Miura, la muñeca de la familia, mi princesa preciosa, quien junto a mis otros dos nietos adorados me dan razón de vivir. Que Dios me los Bendiga y la Virgen siempre los acompañe, lo mejor del mundo es abuelear.

El vocablo “chiste”, cuentos graciosos, en ocasiones con connotaciones sexuales o de humor negro, en épocas pasadas se contaban en voz baja, en cuchicheos para no llamar la atención de los demás. “Chiste” se deriva del verbo “chistar” que significa cuchichear en voz baja o emitir sonido como ssst o shhh, para llamar a alguien o para mandar silencio. La palabra aparece documentada en el siglo XIII, refiriéndose a historias obscenas, razón por la cual solo se contaba a manera de murmullo.

En Europa existen países muy pequeños como son: Andorra, en los Pirineos bordeando España y Francia, con 468 Kms2. Malta, 316 km2, compuesta por tres islas: Malta, Gozo y Comino, en el Mediterráneo, al sur de Sicilia. Liechtenstein, 160 km2, en los Alpes entre Austria y Suiza. Monaco, 1.95 Km2, tiene la mayor densidad de población de Europa: 16,403.6 personas por Km2 y la tasa de desempleo más baja del mundo. San Marino, 61 Km2, considerado el Estado soberano más antiguo. El Vaticano, 0.44 Km2, ciudad-estado soberano, con 900 habitantes y el más pequeño del mundo.

También están Chipre, 9.251 Km2. Kosovo, 10.887 Km2, es el país más joven de Europa, creado en 2008. Por último, Montenegro, 13,812 km2.

Para mejorar la conciliación del sueño, hierva un guineo grande en trozos, con la cascara, durante 7-8 minutos en agua y si quiere puede ponerle un poquitico de canela y beba el te antes de irse a la cama. El guineo y especialmente su cáscara están llenos de potasio y magnesio, dos nutrientes que relajan los músculos y ayudan a dormir.