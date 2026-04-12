República Dominicana necesita más Yuzuru Hanyu y menos improvisación

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Desde esta media isla hermosa, vibrante, talentosa y profundamente humana, uno no puede evitar hacerse una pregunta incómoda: ¿qué pasaría si quienes dirigen nuestras instituciones, empresas y espacios públicos actuaran con la disciplina, la ética, el rigor y la sensibilidad de Yuzuru Hanyu?

No hablo de patinaje. Hablo de carácter.

Al conocer su legado, queda claro que Yuzuru Hanyu no se limitó a ganar. Dominó su disciplina, estudió su técnica, transformó su arte, aportó a la ciencia del deporte, impulsó nuevas formas de espectáculo y convirtió su visibilidad en una vía de impacto humanitario. Su trayectoria, tal como muestra el material compartido, une excelencia competitiva, investigación académica, innovación técnica, autonomía creativa y responsabilidad social.

Y ahí está precisamente la gran lección para República Dominicana.

Nuestro país no carece de talento. Carece, muchas veces, de continuidad, de profundidad, de visión y de respeto por la excelencia. Nos sobran discursos; nos faltan procesos. Nos sobran poses; nos faltan resultados sostenibles. Nos sobran promesas de corto plazo; nos faltan liderazgos que entiendan que servir no es figurar, sino construir.

Yuzuru Hanyu nos recuerda algo esencial: la grandeza no se improvisa.

Se entrena.

Se estudia.

Se corrige.

Se sostiene.

Y luego se pone al servicio de algo más grande que uno mismo.

Imaginen por un momento esa lógica aplicada a la República Dominicana.

Un Estado que no se conforme con “resolver por arriba”, sino que investigue, mida, aprenda y mejore. Un liderazgo público que no confunda carisma con capacidad. Un empresariado que no solo piense en rentabilidad inmediata, sino también en legado, reputación y responsabilidad. Una ciudadanía que no admire únicamente al que brilla, sino al que se prepara con seriedad y trabaja con propósito.

Eso sería otra cosa.

Porque lo que revela el paradigma de Hanyu es que la excelencia verdadera no se queda en el individuo: irradia. Eleva el estándar. Cambia la conversación. Obliga a los demás a tomarse su rol más en serio. Encarna justamente esa evolución: de campeón competitivo a creador, investigador y referente cultural con impacto económico y humanitario.

Eso mismo necesitamos aquí: personas que hagan bien su trabajo, pero además lo conviertan en plataforma para transformar sistemas.

República Dominicana necesita líderes que unan sensibilidad con método. Visión con ejecución.

Identidad local con mentalidad global.

Porque sí: se puede irradiar desde lo local hacia el mundo.

Se puede hacer desde un barrio, desde una escuela, desde un ayuntamiento, desde una pyme, desde una iniciativa ambiental, desde una comunidad costera, desde una universidad, desde una red de mujeres, desde una empresa familiar, desde una idea bien trabajada. Lo global no siempre nace en los grandes centros del poder. A veces nace en territorios que deciden tomarse en serio su vocación.

Y ahí está nuestra oportunidad país.

No copiar a Japón. No copiar a nadie. Sino aprender del fondo de ciertos ejemplos universales y traducirlos a nuestro contexto.

¿Qué podríamos traducir aquí?

La cultura del detalle.

La ética del esfuerzo silencioso.

La disciplina como forma de respeto.

La innovación con sentido humano.

La excelencia como compromiso colectivo.

Y el legado como responsabilidad, no como eslogan.

En una nación como la nuestra, con tantos desafíos estructurales —educación, institucionalidad, residuos, movilidad, planificación urbana, salud pública, agua, desigualdad, informalidad— ya no basta con tener buenas intenciones. Necesitamos otro tipo de liderazgo: menos reactivo y más formativo; menos ruidoso y más transformador.

Eso también es patriotismo.

Patriotismo no es solo cantar bonito el himno ni emocionarnos en fechas patrias. Patriotismo es hacer bien lo que nos toca. Es cuidar lo público. Es elevar la calidad de lo que entregamos. Es dejar de normalizar la chapucería. Es comprender que cada función, por pequeña que parezca, puede afectar la vida de miles.

Quizás por eso Yuzuru Hanyu conmueve tanto. Porque demuestra que el talento sin conciencia no basta, y que el éxito sin propósito se queda corto. Su legado, según el material compartido, no solo habla de triunfos deportivos, sino de una forma de vivir el oficio con profundidad, rigor, belleza e impacto humano.

República Dominicana necesita mirar más hacia ese tipo de ejemplo.

No para idealizar personas, sino para recordar que otra manera de existir sí es posible. Una manera más íntegra. Más seria. Más sensible. Más preparada. Más comprometida con el bien común.

Y tal vez entonces, desde esta isla que tanto amamos, podríamos empezar a irradiar al mundo no solo alegría, creatividad y calor humano, sino también excelencia con propósito.

Porque cuando lo local se hace con verdad, disciplina y visión, su impacto deja de ser pequeño.

Y se vuelve universal.