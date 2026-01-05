Creado: Actualizado:

El Evangelio de San Mateo nos cuenta que de Oriente llegaron unos reyes con regalos para el Rey de los Judíos recién nacido y los Salmos dicen que de Tarsis y de “las Islas” vinieron hombres a adorar al Mesías y que los reyes de Saba y de Arabia le otorgan sus dones y todos le sirven. De allí se deduce que son Reyes Magos, magos no por hechicería, sino porque magos eran los dedicados a la ciencia, dedicados a la astronomía, a las ciencias naturales.

La palabra “magos” muchos la vinculan al vocablo griego “magoi”, los de alta educación o “sabios” y también del persa.

Santa Elena, madre del Emperador Constantino llevó las reliquias de estos tres Reyes Magos primero a Italia y luego llevados a Alemania.

En mis lecturas sobre los Reyes magos me encontré con significados de los nombres de los Reyes Magos: Gaspar, nombre Persa que significa “administrador del tesoro”, representa a Asia. Lleva incienso que simboliza la alabanza, gloria y poder. El joven viajero.

Melchor, nombre Hebreo que significa “rey Luz”, representa a Europa y lleva oro que simboliza la naturaleza real. El anciano sabio.

Baltazar, nombre Asirio que significa “Dios protege al Rey”, representa a Africa y lleva mirra simbolizando la naturaleza humana. El sabio del Sur.

En los primeros relatos de la historia, no se especifica la cantidad real de los Reyes Magos, en algunas historias eran hasta doce, en otras dos, y otra cuatro cuando se menciona al Rey Altaban.

A pesar de que se acostumbra a verlos en camellos, se dice que el único montado en camello era Melchor, Gaspar cabalgaba en un caballo y Baltazar en un elefante.