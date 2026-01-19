Coca Cola y otras curiosidades

Creado: Actualizado:

La Coca Cola es catalogada como la bebida más popular del mundo. Pero además de ser saboreada, tiene otros usos como es remover una mancha de grasa sumergiendo la pieza en Coca Cola, frotar y lavar. Remueve el óxido.

Ayuda en los jardines a exterminar caracoles y babosas vertiendo un poco en un envase de poca altura. Da volumen y más rizos al cabello empapándolo y dejando durante unos minutos y luego lavar normalmente. Elimina tinte de pelo, simplemente lave el cabello con Coca-Cola Light y de ser necesario, repita un segundo lavado.

Según estudios, se dice que si al conversar, el interlocutor mira hacia la derecha o hacia arriba, no esta diciendo la verdad en su totalidad o está mintiendo porque esa parte del cerebro despierta la parte responsable de la imaginación. Si mira hacia su izquierda o hacia abajo, entonces significa que esta memorizando o buscando hechos de forma activa o sea que la conversación es sincera.

Estas son las 5 vacunas recomendadas por los médicos para las personas mayorsitas: Vacuna contra la Influenza, contra la tos ferina (TDAP), contra el neumococo, contra el herpes Zoster y la vacuna triple o SPR (sarampión, paperas y rubeola)

La palabra “allcahuete” es de origen árabe medieval. Cuando un hombre quería conquistar a una mujer casada, enviaba un caballo de regalo al marido para congraciarse y poder acercársele a la señora. La persona que cabalgaba el caballo y hacia entrega del animal, era llamado “alcahuete”. De ahí fue que partió el significado de la persona que facilita encuentros amorosos, usualmente ilícitos. También para nombrar a aquellos que sirven o encubren.