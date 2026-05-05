Sacrificios

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De antemano se sabía, porque aquí nos conocemos todos, que los partidos políticos se opondrían a la propuesta del Gobierno de reducir a la mitad los recursos públicos que recibirían este 2026 para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Medio Oriente, y que escucharíamos toda clase de argumentos para justificar ese rechazo. Y, efectivamente, así ha sido. Pero aunque ese no haya sido el propósito del gobierno cuando presentó el paquete de medidas, con las que espera disponer de recursos cercanos a los RD$40,000 millones, el alboroto que ha provocado ha contaminado la discusión sobre su pertinencia y alcances al meter la política en esa tómbola. ¿Realmente necesita el gobierno recortarle recursos a los partidos, que este año recibirían RD$1,620,000,000? A excepción de los políticos, claro está, me atrevo a decir que a todos los ciudadanos a los que les hagan esa pregunta estarían de acuerdo en que también les toca sacrificarse.

Además de que cuando echamos un vistazo a lo que reciben año tras año para politiquear, tenemos que llegar a la conclusión de que salen demasiado caros frente a los beneficios que recibimos a cambio. Cierto es que no se trata solo de dinero, como señala el expresidente de la JCE y dirigente de la Fuerza del Pueblo Roberto Rosario, quien afirma que con esos recursos se procura “garantizar condiciones mínimas de competencia entre los partidos políticos”. ¿Es eso lo que busca el gobierno, debilitar a los partidos? Ya escuché ese argumento por ahí, y los que todavía faltan, como parte de su previsible pataleo, pero no creo que de ese susto se vayan a morir nuestros políticos. Sí debo decir que aunque fuera solo para seguirle el juego al gobierno nos hubiera gustado escuchar a los principales líderes de nuestros partidos políticos, que no han dicho esta boca es mía, mostrar su disposición de aceptar ese sacrificio, pero sin tener que escucharlos recurrir a sofismas y medias verdades para defender el uso de recursos públicos que gastan sin rendir cuentas ni darle explicaciones a nadie.