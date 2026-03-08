Todavía hay respiro de dignidad en el mundo

Creado: Actualizado:

Hay personas que pasaron por estas tierras dejando un legado de dignidad, recordando que en la vida lo más importante es poder sentirse libre, no cargar con el dolor de ser cómplice de la maldad, de la traición, del crimen, del odio, de la discriminación, del clasismo, del racismo, entre otros males que arrastra este mundo.

Hoy las ideologías se han convertido en una sola, la del amor al dinero, ese apego a lo fácil, a eso que nos hace perder la sensibilidad, a olvidarnos de la solidaridad, a no preocuparnos por los demás, a no sentir compasión por nuestro prójimo, a dejar de amar con sinceridad y creer que en lo material se encuentra la felicidad.

Recordar a Pepe Mujica es respirar dignidad, en un momento de tanta inestabilidad global, en un momento donde el mundo ha perdido el rumbo, donde los intereses económicos imponen guerras injustas, que involucran el exterminio de poblaciones inocentes, el asesinato de niños y niñas frágiles y luego aparecen religiosos que extraen textos bíblicos para justificar y celebrar estos abominables crímenes.

Y digo respirar dignidad, porqué es lo que necesita la humanidad, es lo que requiere America Latina, dejar de mirar de forma indolente, observar como maltratan a nuestras naciones, como arruinan nuestras economías, como llenan de pobreza nuestros países, como empeoran nuestra seguridad, como aniquilan la oportunidad de desarrollo de nuestra región.

Escuchar a un presidente hispano, europeo resaltar la figura de un templo de dignidad como fue Pepe Mujica, es más que un orgullo, es una invitación a la unidad, al compromiso de construir la patria grande, esa gran comunidad iberoamericana que nos ayude a crecer juntos, pero que también, nos garantice la seguridad de seguir apostando al desarrollo de nuestros pueblos y a defender nuestro derecho de vivir en paz.

Por eso celebró la valentía de Pedro Sánchez al dar un paso por la paz, al recordar que aún existen gobiernos que se respetan, que hay presidentes que defienden la legalidad, que existen españoles con el coraje para defender la dignidad de la humanidad por encima de la voracidad de estos grupos económicos, que no tienen límites en su afán de controlarlo todo, aunque cueste la muerte de millones de inocentes.

En este mundo artificial, donde la conciencia nos las quieren borrar, no podemos dejar que la vanidad material nos quite eso que es tan hermoso, tan noble, tan tierno, tan inmenso, como lo es nuestro amor por la humanidad.