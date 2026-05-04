La TPM: Un anatema muy necesario

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La Tasa de Política Monetaria (TPM) suele ser tratada como un concepto oscuro, casi reservado para técnicos y economistas. En ocasiones ha sido vilipendiada por analistas mediáticos y hasta por académicos que la consideran un mecanismo rígido o insuficiente. Sin embargo, en las economías funcionales y organizadas, la TPM es vista como un verdadero “ágora”: el punto donde se decide la estabilidad del sistema financiero y el rumbo de la economía real.

Cada país tiene sus particularidades, y por eso la TPM no es un instrumento universal en su forma, aunque sí en su propósito. En economías muy abiertas —como la dominicana— su diseño debe reconocer que buena parte de los choques que enfrentamos provienen del exterior y están fuera de nuestro control legal, operativo y productivo.

Orígenes de la TPM

La TPM surge a finales del siglo XX como evolución de los antiguos mecanismos de control monetario basados en Agregados Monetarios(M1, M2, etc.). Los bancos centrales descubrieron que influir directamente en la cantidad de dinero era menos efectivo que influir en el precio del dinero. Así nació la idea de usar una tasa de referencia para guiar el costo del crédito y, con ello, la actividad económica.

Tabla de Agregados Monetarios (M1–M6)

Agregado

Qué incluye

Descripción sencilla

M1

- Efectivo en manos del público - Depósitos a la vista (cuentas corrientes)

Dinero líquido inmediato, usado para transacciones diarias.

M2

Todo M1 más: - Depósitos de ahorro - Depósitos a plazo de corto plazo

Dinero casi líquido, accesible con poca fricción.

M3

Todo M2 más: - Depósitos a plazo de mayor vencimiento - Certificados financieros grandes

Dinero del sistema bancario ampliado, incluye instrumentos menos líquidos.

M4

Todo M3 más: - Pagarés financieros - Instrumentos del mercado monetario emitidos por bancos

Agregado ampliado, incorpora instrumentos negociables de corto plazo.

M5

Todo M4 más: - Bonos bancarios - Otros instrumentos de deuda de mediano plazo emitidos por bancos

Dinero ampliado con instrumentos de deuda bancaria, menos líquido.

M6

Todo M5 más: - Fondos de inversión monetarios - Instrumentos cuasi-monetarios del sistema financiero no bancario

Agregado máximo, incluye activos financieros que funcionan como sustitutos del dinero.

NOTA: En sentido estricto y estándar internacional, los agregados monetarios son:M1, M2 Y M3. Estas tres “M” son las que usan la mayoría de los bancos centrales (incluido el BCRD). Lo de M4, M5, M6 no es un estándar universal.

Trasfondo académico

El fundamento académico de la TPM se apoya en la macroeconomía moderna, especialmente en los modelos de metas de inflación. La lógica es simple: si el crédito se encarece, la demanda se modera; si el crédito se abarata, la economía se dinamiza. La TPM se convierte así en el timón que permite mantener la inflación bajo control sin paralizar el crecimiento.

Principio de uso en los bancos centrales

Los bancos centrales utilizan la TPM como señal. No obliga a los bancos comerciales, pero los orienta. Cuando la autoridad monetaria sube la TPM, el sistema financiero ajusta sus tasas activas y pasivas, encareciendo préstamos y estimulando el ahorro. Cuando la baja, ocurre lo contrario. Es un mecanismo de transmisión que funciona mejor en economías con mercados financieros desarrollados.

Transformaciones desde sus orígenes hasta hoy

Desde su creación, la TPM ha evolucionado. Pasó de ser un instrumento discrecional a uno regido por reglas más transparentes. Hoy se apoya en modelos de proyección, análisis de expectativas, evaluación de riesgos y comunicación estratégica. La modernización ha hecho que la TPM sea más predecible y menos vulnerable a presiones políticas.

Metodologías actuales para su cálculo

Existen varias metodologías para estimar la TPM “óptima”. Entre las más usadas están la Regla de Taylor, los modelos semiestructúrales, los modelos de equilibrio general y los enfoques basados en expectativas. Cada uno tiene ventajas y limitaciones: algunos son más simples, otros más realistas, otros más sensibles a choques externos. Ninguno es perfecto, pero todos buscan el mismo objetivo: estabilidad.

Cuántos países la usan

Hoy más de 100 países utilizan algún tipo de tasa de política monetaria como instrumento central. Desde economías avanzadas como Estados Unidos, Canadá y la Eurozona, hasta economías emergentes como Chile, Perú, Colombia y República Dominicana. La adopción masiva refleja su utilidad como herramienta de estabilización.

¿Es conveniente la metodología actual para la economía dominicana?

Para la República Dominicana, la metodología actual ha sido funcional, pero enfrenta desafíos. Somos una economía muy abierta, dependiente de importaciones, turismo, remesas y precios internacionales. Esto significa que la TPM controla bien la demanda interna, pero tiene menos capacidad para frenar choques externos como petróleo, alimentos o turbulencias financieras globales.

¿Hay alternativas metodológicas para economías abiertas?

Sí. Existen metodologías que incorporan explícitamente la vulnerabilidad externa: reglas que ajustan la TPM según el tipo de cambio, modelos que ponderan los precios importados, o esquemas híbridos que combinan metas de inflación con metas de estabilidad cambiaria. Algunos países pequeños y abiertos han adoptado enfoques mixtos para suavizar los choques externos sin perder credibilidad.

Recuadro didáctico: “TPM en 60 segundos”

¿Qué es la TPM? Es la tasa que el Banco Central usa para marcar el precio del dinero en la economía.

¿Qué controla? El costo de los préstamos y el rendimiento del ahorro.

¿Qué pasa si sube?

Los préstamos se encarecen.

Las cuotas mensuales suben.

Las tarjetas de crédito se vuelven más caras.

El ahorro rinde más.

Se enfría la economía y baja la presión inflacionaria.

¿Qué pasa si baja?

Los préstamos se abaratan.

Las cuotas bajan.

Las tarjetas se alivian.

El ahorro rinde menos.

La economía se dinamiza.

¿Por qué importa? Porque afecta directamente el presupuesto de los hogares, el costo de financiar negocios y la estabilidad de los precios.

Ejemplos dominicanos cotidianos

1. Tarjetas de crédito Si la TPM sube, el banco ajusta la tasa de interés de tu tarjeta. Eso significa que un saldo de RD$50,000 puede costarte varios cientos de pesos más cada mes. El dominicano lo siente rápido porque la tarjeta es su “colchón” de emergencia.

2. Préstamos personales Un préstamo de RD$200,000 a tasa variable puede aumentar su cuota mensual cuando la TPM sube. Ese aumento, aunque sea de RD$300 o RD$500, pesa en un hogar donde cada peso cuenta.

3. Préstamos hipotecarios En hipotecas a tasa variable, una subida de la TPM puede aumentar la cuota mensual por años. Para una familia dominicana, eso puede significar recortar gastos esenciales o posponer proyectos.

4. Préstamos de vehículos El dominicano que financia un carro siente el impacto casi de inmediato: una TPM más alta significa cuotas más elevadas y menos capacidad para cambiar de vehículo o asumir nuevos compromisos.

5. Ahorros y certificados financieros Cuando la TPM sube, los certificados a plazo fijo pagan más. Muchos dominicanos mayores, que viven de intereses, reciben un alivio. Cuando baja, ese ingreso disminuye.

6. Pequeños negocios Un colmado, una ferretería o un salón que depende de líneas de crédito ve subir su costo financiero cuando la TPM aumenta. Eso reduce inventario, limita expansión y, a veces, obliga a subir precios.

Reflexión final

La TPM no es un dogma ni un castigo. Es una herramienta diseñada para proteger la estabilidad económica. En economías abiertas como la nuestra, su efectividad depende de complementarla con políticas fiscales responsables, mercados financieros profundos y una comunicación clara que genere confianza.

En un mundo donde los choques externos son cada vez más frecuentes, la TPM seguirá siendo necesaria, pero deberá adaptarse. La clave está en reconocer que no existe una fórmula única: cada país debe ajustar su metodología a su realidad productiva, comercial y social.

La TPM afecta directamente el bolsillo de los dominicanos porque determina qué tan caro o barato resulta endeudarse y ahorrar. Cuando el Banco Central sube la TPM, los bancos encarecen los préstamos: suben las cuotas de los préstamos personales, hipotecarios, de vehículos y de las tarjetas de crédito, lo que reduce el dinero disponible para consumo. Al mismo tiempo, mejora el rendimiento del ahorro y los certificados financieros. Cuando la TPM baja, ocurre lo contrario: los préstamos se abaratan, las cuotas bajan y las familias sienten un alivio, pero los ahorros rinden menos. En resumen, la TPM es el “termómetro” que regula cuánto dinero fluye en la economía y cuánto pesa cada mes en el presupuesto de los hogares dominicanos.