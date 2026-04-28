Mas vale solo....

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- Que vuelva sobre el tema, y que al hacerlo le agregue contundencia, es una señal clara e inequívoca de que el expresidente Danilo Medina, ley, batuta y Constitución en el PLD, está cerrado a banda y plenamente convencido de que es preferible ir solo que mal acompañado. Obviamente, estoy hablando de las elecciones del 2028, y el presidente y líder del partido morado de la posibilidad de una eventual alianza electoral con el oficialista PRM o la Fuerza del Pueblo del expresidente Leonel Fernández, otrora compañero de partido y de mil andanzas políticas y hoy su archienemigo público número uno. Al responder preguntas periodísticas sobre los rumores sobre pactos electorales, que nunca se ponen a rodar de manera inocente, el exmandatario dijo que “absolutamente nadie” sueñe con el PLD, menos aún aquellos que “aplicaron la operación tijera para destruirlo”.

Siempre se ha dicho, y se sigue repitiendo, que en política no hay nada definitivo cuando se trata de alianzas de conveniencia para alcanzar el poder, pero en este caso, como bien sabe el presidente del PLD, aliarse puede ser el principio del fin de su liderazgo y el control que ejerce en el partido morado, sobre todo si es con la Fuerza del Pueblo del expresidente Fernández, que terminaría así de completar la “operación tijera”. Pero no hay que adelantarse a los acontecimientos y mucho menos a las previsibles garatas y rebatiñas de los políticos si falta tanto tiempo para las elecciones; aunque haya mucha gente, como siempre, armando y desarmando el probable rompecabezas electoral del 2028, lo que nos obliga a ocuparnos de asuntos mas inmediatos y urgentes que necesitan nuestra atención, que no son pocos. Por desgracia los políticos se las arreglan para distraernos de lo verdaderamente importante, como si a estas alturas del juego hiciera alguna diferencia saber quién se juntará con quién en las próximas elecciones, pues a la hora de la verdad, cuando toca sacar las cuentas y ponerlas al día, unos y otros siempre nos quedan debiendo.