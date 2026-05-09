Eugenio Miches, general y compadre en El Seibo (1 de 2)

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Por Duleidys Rodríguez Castro

Según el historiador Vetilio Alfau Durán, Eugenio Miches Jiménez “fue de los primeros que en unión de Santana llegaron a la capital en los primeros días del mes de marzo de 1844 a sostener a sangre y fuego los principios trinitarios o duartistas”. Descolló en las campañas de la guerra de Independencia, destacándose en las batallas de El Número, Las Carreras y Santomé.

Definido por Rufino Martínez como “enérgico, de carácter crudo y poder dominante”, respaldó, en principio, la Anexión a España; sin embargo, rectificó su postura y se le reconoce como uno de sus actos más heroicos el haber formado parte, el 6 de septiembre de 1863, del sitio a la fortaleza San Luis en Santiago, donde fue herido en una de sus piernas.

Fue nombrado gobernador de El Seibo hacia el 1880 y designado en 1885 como ministro de Guerra y Marina por el presidente Alejandro Woss y Gil, cargo que no aceptó.

Hacia 1932, historiadores e intelectuales de la talla de Vetilio Alfau Durán, Servando Morel, Melchor Contín Alfau, Francisco Elpidio Beras y Francisco Richiez Ducoudray se enfrascaron en una polémica confrontación sobre el lugar de nacimiento del destacado general y la grafía correcta del apellido Miches. A más de 80 años de distancia, la documentación disponible permite tener más claro el panorama.

Según consigna Larrazábal Blanco: “No sabemos si realmente el apellido Miches es una forma correcta. Los libros parroquiales no tienen unidad y las personas poseedoras tampoco, y pensamos si no es una corruptela de Vilches”.

El apellido en su variante Miches se encuentra registrado en territorio dominicano desde al menos 1747, con el acta de defunción de María Miches, fallecida en El Seibo en 1747, hija de Manuel Miches y Manuela del Junco, naturales y vecinos de Santo Domingo. Asimismo, con la pareja de Francisco Antonio Miches y Juana Inocencia de Lagos, con una descendencia de al menos cuatro hijos registrados entre 1751 y 1759.

Eugenio Miches Jiménez nació en La Sierra, Hato Mayor, el 13 de noviembre de 1822, territorio que para la fecha y hasta el año de 1984 perteneció a la provincia de El Seibo. Allí fue bautizado el 13 de febrero de 1823 por el sacerdote Joseph Antonio Lemos. Fueron sus padrinos Timoteo Díaz y Rosa Pacheco, esta última esposa de Francisco Jiménez, tío materno de Eugenio Miches e hija de Bernardo Pacheco y María Díaz.

Su padre, Joaquín Milches Gil (n. aprox. 1786- 1856, El Seibo), era hijo de Damián Milches y de María Mercedes Gil y tuvo al menos dos hermanos, Tomás (f.1776) y Nicolás (n. aprox. 1770). Casó con María de los Santos de Aza, con quien procreó a Juan Milchez, quien casó en 1827 con Lorenza Mejía, hija de Lorenzo Mejía y María Ventura; Damiana Concepción Milchez, quien casó en 1827 con Manuel de Mena, hijo de Justino de Mena y Teresa Linares; Eugenia Milchez, quien casó con Marcos Sosa, hijo de Manuela de Sosa; Águeda Milchez, quien casó el 14 de agosto de 1826 con Marcos Rodríguez, hijo de Bernardo Rodríguez y María Ramírez; Ciriaco Milchez, quien contrajo matrimonio en 1822 con Valentina Jiménez, hija de Pedro Jiménez y Francisca Sánchez, y Víctor de los Santos de Aza (n. 1818, Las Carreras, El Seibo), declarado como hijo natural por su madre María de los Santos. Su padre Nicolás Milchez ya habría fallecido para el momento de su nacimiento.

Entre tanto, su madre Damiana Jiménez era hija de Damián Jiménez y Beatriz de la Guarda Rivera. Tuvo al menos tres hermanos: Francisco, quien casó en 1799 con su pariente por tres líneas Rosa Pacheco, hija de Bernardo Pacheco y María Díaz; Juan, quien casó el 1 de octubre de 1801 con su consanguínea por dos líneas Gregoria Santana, hija de Morcelo Santana y María Delgado, y Micaela de la Guarda Rivera, difunta para 1819 y quien casó con José Ramírez, con quien procreó a Santiago Ramírez, casado el 26 de julio de 1819 con Gabriela de Sosa, viuda de Simón de la Guarda. Fueron dispensados por su parentesco de consanguinidad en dos líneas.

Joaquín Milches Gil y Damiana Jiménez de la Guarda contrajeron nupcias el 4 de octubre de 1807 en Bayaguana, donde tanto los de la Guarda como los Jiménez pertenecían a una larga familia asentada de la comunidad. Fueron testigos del casamiento José Joaquín de Mena, doña Juana Sánchez, Nicolás Milches, José Ocañes y Juan Silvestre.

El apellido Miches quedó asentado como Milches tanto el acta de matrimonio de sus padres como el acta de bautismo de sus hermanos Nicolás y Manuel, así como el del propio Eugenio Miches. Sin embargo, se encuentran documentos donde el apellido de Eugenio fue registrado como Mirchez, Michez, Miche y Miches indistintamente, siendo más común encontrarlo como Miches. Al parecer, el mismo Eugenio escribió su apellido con diferentes grafías. Según la teoría de Francisco Elpidio Beras, fue después de la Restauración que el general Eugenio fijó su firma como Miches.

Joaquín Miches estaba avecindado en Bayaguana desde al menos 1807. En 1808 aparece junto a Nicolás Milches como testigo del matrimonio de Lorenza Martínez y Casimira Pimentel. Continuaba en Bayaguana para 1811, año en que aparece documentado en el testamento de Juan Villavicencio, adeudando a éste "unos aritos de pilones negros".

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