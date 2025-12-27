Publicado por Amable López Meléndez Creado: Actualizado:

Como aleccionador y fascinante se impone el hecho de que a pesar del triste desaire oficial a la cultura y la imaginación creadora, nuestro país cuenta hoy con un grupo de creadores visuales que persisten facturando y proyectando el arte dominicano contemporáneo con los mismos niveles de brillantez resolutiva y latencia dialógica con que lo hacen sus colegas coetáneos de América Latina, Europa, Asia, África y los Estados Unidos. Algunos con obras de tal clarividencia discursiva que apremia su contextualización junto a las obras de accionistas icónicos de los más influyentes movimientos estéticos vanguardistas europeos de la modernidad.

Sorpresivo y propicio es el caso de Rosalba Hernández (1968), proactiva y destacada artista dominicana, basada actualmente en Italia, cuya impactante obra pictórica “Merengue Yerto desde El Sur", ha formado parte de la exposicion Il segno delle origini. Outsider Wunderkammer tra storia e sguardi contemporanei/El signo de los orígenes. Una cámara de maravillas marginal entre la historia y las perspectivas contemporáneas, organizada y presentada por la Asociación Diblu Arte en el Museo Broggi-Melegnano de Milán, Italia, desde el 18 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2025.

La propuesta estética de Rosalba Hernández, atrajo la atención de los curadores Giorgio Bedoni, Simona Olivieri y Silvia Cavalchi, señalando la naturaleza dúctil y expansiva de su universo visual y contextualizando su distintivo imaginario, junto a los de otros veinte artistas de procedencias, generaciones y experiencias creadoras distintas en cuyas obras abordan cuestiones como la identidad de nuestro tiempo; la conexión entre las poéticas del expresionismo, el surrealismo, el “art brut” histórico y contemporáneo, el arte africano y oceánico, el arte infantil y las visiones artísticas de los internos en hospitales psiquiátricos.

El signo de los orígenes, más que otra excelente y memorable exposicion colectival, resultó una plataforma reflexiva internacional que permitió el justo reconocimiento del potencial trascendente de la obra de Rosalba Hernández, además de su afinidad disruptiva y dialógica con algunos taumaturgos paradigmáticos del arte moderno y contemporáneo universal como los alemanes Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938); Kate Kollwitz (1865-1945) y August Macke (1887-1914); los españoles Pablo Picasso (1881-1973) y Joan Miró (1893-1983); el cubano Wifredo Lam (1902-1982); el francés Jean Dubuffet (1901-1985); la eslovena Paola Bucan (1947) y los italianos Afro Basaldella (1912-1976); Carlo Zinelli (1916-1974); Maurizio Zappon (1962-2023) y Mauro Mazzinghi (1956).

Sobre la obra escogida de Rosalba Hernández, precisa el curador Giorgio Bedoni: “Desde Volterra llegan los dibujos axonométricos de Mauro Mazzinghi, un auténtico artista “brut”, un visionario metódico que eleva la verticalidad infinita de horizontes imaginarios hacia el cielo. Estas obras dialogan en la Wunderkammer Outsider con “Merengue Yerto Desde El Sur”, lienzo monumental de Rosalba Hernández, artista de Santo Domingo, expuesto por primera vez en Italia y que confirma la centralidad de la dimensión antropológica en su obra artística, creada con una paleta de tonos cromáticos tenues, pero de fuerte impacto, donde el realismo arquitectónico serial se torna claustrofóbico, revelando la naturaleza política de su trayectoria artística”...

En efecto, una obsesiva y cáustica requisitoria de la absurda trama arquitectónica de la marginalidad popular dominicana y de las narrativas mixtificadas de la guerra, el autoritarismo, la violencia, el terrorismo, la intolerancia y la corruptela oficial, sin olvidar los ramalazos físicos y mentales de sus abisales rizomas políticos, sociales y psicohistóricos, traspasa la obra de Rosalba Hernández.

Hecha de amor e irreverencia sutiles; dolores encarados y purificados; eclipses y relámpagos del alma y místicos pulsares libertarios como verdades de vida, la obra de Rosalba Hernández estalla como espejo subvertido y alucinatorio de los signos, espacios, ritmos y derroteros extáticos de la existencia y la cotidianidad en el Caribe contemporáneo. Espejo sorprendido de sol, mar, tierra, cielo, plasma y jaleos de la carne estremecida. Divino, frenético y excesivo carnaval de absueltas blasfemias y vestigios de utopías traspintadas de la especie. Pizarra imagética y paranoica que irradia incesante como prueba espléndida del arte dominicano contemporáneo.