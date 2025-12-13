En la XVII bienal de cuenca ¡Expansivo & deslumbrante raúl morilla!

Publicado por Amable López Meléndez Creado: Actualizado:

Con un formidable cuerpo de obras multidimensionales, resueltas mediante un espeso y progresivo repertorio de materiales, medios visuales y recursos expresivos y adminículos tecnológicos, el laureado arquitecto y artista Raúl T. Morilla (1972), se establece definitivamente como el artista visual dominicano de mayor plenitud creadora y consistencia productiva de las últimas dos décadas.

Durante este trayecto, Raúl Morilla proyecta el arte dominicano contemporáneo con los mismos niveles de especialidad imaginativa y efectividad dialógica con que lo hacen sus más destacados coetáneos de América Latina, el Caribe, Europa, Asia, África y los Estados Unidos.

Prueba axiomática de esta intima observación, resulta “Membranas del Santuario”, majestuosa videoinstalación con la cual Raúl Morilla logra deslumbrar nuevamente a los espectadores y la crítica internacional en la XVll Bienal de Cuenca (Ecuador), inaugurada el pasado 24 de octubre por el alcalde de la Municipalidad de Cuenca, Cristian Zamora; los ejecutivos de la Fundación Bienal de Cuenca y su director general, Hernán Pacurucu Cárdenas, reconocido crítico del arte y profesor en varias universidades del Ecuador.

Considerada como una de las bienales de arte contemporáneo más importantes de América Latina, la Bienal de Cuenca, celebra en este 2025 sus cuatro décadas con su decimoséptima edición, convocada bajo un lema tan incitante como fatuo: “The Game. Bienal de bienales”, sobre unas premisas organizativas que en esta ocasión privilegian la práctica curatorial y la figura del curador

Abierta hasta el 1. de febrero de 2026, el evento reúne las propuestas de 17 curadores internacionales y las obras de 64 artistas de 27 países, desplegadas en 13 sedes oficiales que han transformado la ciudad de Cuenca, tercera urbe importante del Ecuador, ubicada en el corazón de las montañas andinas, en un escenario lúdico y vertiginoso, donde los visitantes, con un pasaporte que incluye el mapa de la ciudad y la ubicación de las 13 sedes expositivas pueden aventurarse con absoluta libertad ante las propuestas curatoriales y las obras de los artistas participantes.

Raúl Morilla. Membranas del Santuario. Videoinstalación. Dimensiones variables. XVll Bienal de Cuenca. Museo de la Ciudad, Cuenca, Ecuador, 2025. Foto cortesía del artista.

Incluyendo algunas personalidades de reconocida trayectoria internacional como Ticio Escobar (Paraguay); Justo Pastor Mellado (Chile); Gerardo Mosquera (Cuba); Amy Rosenblum (EE. UU.) y Marisa Caichiolo (Argentina/EE. UU.), los 17 curadores articularon sus propuestas con tres artistas de diversas procedencias, incluyendo al menos un ecuatoriano.

La videoinstalación “Membranas del Santuario” está compuesta por ocho granes redes cónicas tejidas en fibras de yute, cinco de las cuales cuelgan del techo de la sala 3 del segundo nivel un emblemático edificio que data de finales del siglo XlX y combina los estilos neogótico y neoclásico, actual sede del Museo de la Ciudad, proyectando sobre el piso imágenes creadas por el artista y en pantallas otras imágenes captadas por cámaras de seguridad, registrando la interacción de los espectadores.

Expandiéndose hacia el exterior del edificio, mediante otras tres redes cónicas que cuelgan de los árboles de la Plazoleta de La Merced y varias cámaras que registran las reacciones de los espectadores, “Membranas del Santuario”, opera como especie de espléndida metáfora de la dinámica ubicuidad de las redes sociales y la incesante virtualidad imagética del hipermundo.

Esta lúdica y especular videoinstalación de Raúl Morilla, forma parte de la propuesta curatorial “El Juego del Poder”, concebida específicamente para la XVll Bienal de Cuenca por el reconocido artista visual dominicano Ezequiel Taveras (1965), quien también ha incluido las obras de la peruana Ana de Orbegoso (1964) y la ecuatoriana Pamela Suasti (1991), abordando con notable lucidez reflexiva ciertas problemáticas políticas, sociales y culturales de efectos turbadores en la actualidad a nivel global como la violencia sistémica contra la mujer y los “juegos” tecnológicos o estrategias subliminales de alienación y vigilancia colectiva e individual del poder político autoritario.