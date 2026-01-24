En la Shanell Galería de Arte ¡Guillo Peréz en todos sus tiempos!

Publicado por Amable López Meléndez Creado: Actualizado:

Luis Felipe Cartagena Sánchez y José Luis Cartagena Conde, vuelven a unir visiones, pasiones, trances y esfuerzos al materializar con éxito rotundo un nuevo testimonio de respeto y admiración al gran maestro inmortal de la pintura dominicana Guillo Pérez (1923-2014), mediante una espectacular exposición antológica, integrada por 72 obras demostrativas de la diversidad temática, la poderosa síntesis estilística y la excelencia estética que dignifican y singularizan la obra del máximo taumaturgo del color en la pintura dominicana de la modernidad.

Inaugurada el 16 de diciembre del año 2025 y basada en obras escogidas de La Colección/José Luís Cartagena y de las colecciones de Luís Felipe Cartagena y Willy Pérez, la exposicion “Guillo Pérez: En Todos sus Tiempos”, sigue abierta hasta finales de febrero de 2026 en Shanell Galería de Arte, localizada en el segundo nivel del Malecón Center de la Ave. George Washington.

El mismo título de la exposición, resulta elocuente de la efusividad de la mirada y el expansivo horizonte selectivo de Luis Felipe y José Luis Cartagena al proyectar un formidable cuerpo expositivo que implica un espléndido y profundo arqueo del proceso de desarrollo expresivo y productivo de Guillo Pérez, incluyendo algunas obras esencialmente abstractas y paisajes abstracto-expresionistas de la Ciudad Colonial, caracterizados por sus densos empastes matéricos y que resultan axiales de su producción de las décadas de 1960 y 1970, así como una selección de obras elocuentes del cristalino ardor de la policromía y la intensidad de la ráfaga lírica que impregnan sus distintivos paisajes de la caña y la faena del campo; sus gallos electrizantes y sus radiantes marinas y palmeras.

La muestra suma una serie de obras de etapas creadoras especialmente fértiles y brillantes de Guillo Pérez, como sus series “Constructivismo Antillano”; “Serie de Israel” y “Serie Árabe (19180); “Serie Precolombina” y “Serie de las Torres Gemelas” (1990). El remate curatorial lo determinan algunas obras pictóricas de irresistible integridad sugestiva, facturadas por Guillo Pérez en su airoso abordaje poético de ciertos territorios clave de su sensibilidad social y su mundología personal como su pasión por la música y su honda mística espiritual.

Luís Felipe, José Luis y Shanell Cartagena, junto a otros apasionados admiradores y estudiosos de la obra, la trayectoria y el legado de Guillo Pérez, como el reconocido galerista y coleccionista Ranier Sebelén, persisten puntuales al revalidar el aprecio y respeto tributados a Guillo Pérez en todos sus tiempos creativos por reconocidos historiadores, críticos y estudiosos del arte caribeño del siglo XX, desde América Latina, Europa y Estados Unidos.

Guillo Pérez. La ciudad duerme. Mixta sobre tela, 40x54 pulgadas, 1968. La Colección. José Luís Cartagena

Al respecto, se imponen estas fulgurantes y sumarias líneas del crítico y curador dominicano Abil Peralta Agüero, cómplice inefable de utopías, bohemia y travesías rematadas, así como el más eufórico, extasiado y aplicado entre los promotores y pensadores de la personalidad, obra y trayectoria creadoras de Guillermo Esteban Pérez Chicón, mejor conocido como el maestro Guillo Pérez, nacido en San Víctor, Moca, la mañana del viernes 03 de agosto de 1923 y fallecido en su residencia de Santo Domingo, la madrugada del domingo 9 de marzo de 2014.

“Pocos discursos visuales en la República Dominicana han sido tan potencialmente auténticos en la rítmica de su evolución como lo ha sido la alfabética pictorial del maestro Guillo Pérez, cuya obra es la más emblemática representación de la caribeñidad/antillanismo esencial y arquitectura interior de una estética autónoma, propia de una geografía, una atmósfera, una historia y de una etnia que es distinta e integrada a la vez. Razón por la que su pintura ha sido destacada y reconocida como forjadora de un lenguaje personal en prestigiosos escenarios internacionales con numerosas exposiciones individuales, presentadas en el Caribe, América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y Oriente Medio”...(Abil Peralta Agüero, 2002).