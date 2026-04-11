¡La taumaturgia impecable de Ernest Breleur!

Publicado por Amable López Meléndez Creado: Actualizado:

“El Maestro BRELEUR. La fragilidad de un corazón de cristal”, magnifica y fascinante exposición presentada por el Museo de Arte Moderno (24.02-05.04/2026), gracias al oportuno mecenazgo de la Fundación Clément (Martinica) y al apoyo de la Dirección General de Museos, nos ha permitido apreciar la electrógena vastedad de recursos expresivos, la impecable taumaturgia visual y los abismos estéticos, poéticos y especulares de la obra polifásica y humanísticamente sensible del artista martiniqués Ernest Breleur, consagrado y activo vidente del arte caribeño contemporáneo.

Integrada por más de 60 obras, entre pinturas, dibujos, ensamblajes, instalaciones y videos, representativas de las diversas etapas creativas desarrolladas por el artista durante las últimas cuatro décadas, “El Maestro BRELEUR. La fragilidad de un corazón de cristal”, impone su registro como una de las mayores y más brillantes muestras presentadas por artistas extranjeros de proyección internacional durante la última década en Santo Domingo.

La imponente escalada de Ernest Breleur en el Museo de Arte Moderno se debe al trance resuelto y airoso de Delia Blanco, embajadora de la Francofonía y reconocida curadora internacional, con la investigación y difusión de las manifestaciones más acabadas del arte caribeño contemporáneo. Asimismo, precisa y valiosa ha sido la colaboración de la Embajada de Francia en nuestro país en las personas de la embajadora Sonia Barbry y Brigitte Veyne, consejera de Cooperación Internacional y Cultura.

El esmero curatorial de Dominique Brebion y Olivia Maëlle Breleur, junto al diseño y el despliegue museográficos, realizados con pericia y resultados admirables por Yvana Vaitilingom, Luís Tejada y Ernest Breleur, fueron aspectos clave para la óptima visibilización de la compleja trama de tensiones, cadencias y densidades recursivas, visuales y metafóricas, irradiadas por el formidable cuerpo de obras desplegado en las salas de los dos primeros niveles del MAM.

Ernest Breleur, nace en Rivière Salée, Martinica (1945). Estudió artes aplicadas con especialidad en cerámica y artes gráficas en la École des Arts Appliqués à l'Industrie de París. También completó sus estudios de artes visuales en la Universidad de París 8. Su obra es producto una formación humanística, una disciplina creadora rigurosa y una pulsión epistemológica por la experimentación estética.

Desde 1993, Breleur utiliza de manera intensa las placas de radiografías recicladas (poliéster), mediante una especie de disección espectrológica y/o cirugía poético-deconstructiva que resulta en una profusa diversidad de collages y ensamblajes instalativos en los cuales aborda con prodigiosa majestuosidad estética y reflexiva los enigmas físicos y metafísicos de la radical dualidad vida-muerte, la naturaleza y la existencia.

Junto a escritores martiniqueses cuyas obras han trascendido la insularidad como Édouard Glissant (1928-2011); Jean Bernabé (1942-2017); Raphaël Confiant (1951); Patrick Chamoiseau (1953), y los guadalupeños Maryse Condé (1934-2024); Daniel Maximin (1947); Ernest Pépin (1950) y Gisèle Pineau (1956), Ernest Breleur integra un grupo de artistas y pensadores representativos del discurso reafirmador de una identidad cultural propia del Caribe francófono.

Durante el diálogo sobre su obra y trayectoria, celebrado en el Auditorio del MAM la tarde del miércoles 25 de febrero, le cuestioné sobre su actitud actual respecto a la fértil tradición de resistencia anticolonialista que ha trascendido como aporte legítimo y distintivo de la intelectualidad vanguardista y crítica martiniquesa. En su respuesta, Breleur dejó bien claro que su designio como creador contemporáneo no radica en su proyección como heroica divinidad de la resistencia ideológica y político-cultural en Martinica y mucho menos como mártir de la conciencia moral ante el fragmentario debate sobre neocolonialismo, colonialidad y decolonialidad en el Caribe contemporáneo.

Y tiene razón “El Maestro Breleur”, como en vital acto de justica le ha exaltado Delia Blanco desde Santo Domingo, ya que su misma condición artística es un hecho absoluto de resistencia crítica. Y es que, definitivamente, la personalidad y la obra creadoras de Ernest Breleur, brillan hoy y brillarán en el devenir como referentes de integridad imaginativa y ética creadora en Martinica, el Caribe y América Latina…