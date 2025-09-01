Violación grupal de Villa González: Hay un prófugo y víctima fue llevada a casa engañada

Era una noche de marzo cuando una joven de 21 años se encontraba en un establecimiento ubicado en Palmar Abajo, municipio de Villa González, compartiendo con una amiga, sin imaginar que después sería drogada y abusada sexualmente por siete hombres, hecho del que no se enteraría hasta cinco meses después.

De acuerdo con la medida de coerción, la víctima -cuyo nombre se omite para proteger su dignidad- empezó a sentirse indispuesta, y dos de los imputados se ofrecieron a llevarla a un centro de salud. Sin embargo, nunca ingresaron al lugar y la trasladaron a una residencia en La Javilla, donde cometieron la violación.

Implicados en violación grupal.

Los imputados son José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).

Pérez Toribio y otro acusado que huye de la justicia, fueron quienes, según el documento del Ministerio Público, llevaron a la joven engañada a la residencia donde se cometió el hecho.

Edwin Manuel Castro Guzmán, uno de los implicados en violación grupal en Villa González.

Los acusados, quienes difundieron por distintas plataformas sociales el delito, enfrentan cargos de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual por medios electrónicos. El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santiago imponer prisión preventiva como medida de coerción.

En la instancia de solicitud de medidas de coerción, los fiscales Quirsa Abreu Peña (titular de Santiago), Gladisleny Núñez e Ivette Martínez, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, pidieron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción de Santiago declarar el proceso de tramitación compleja, en atención a la pluralidad de imputados, la posibilidad de incorporar a otros y la variedad de imputaciones.

La investigación de los hechos se ha desarrollado con la colaboración de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía (Dicrim), cuyos oficiales participaron en la persecución y posterior arresto de los seis hombres acusados de violar sexualmente a la víctima, quien se encontraba indefensa al momento del hecho.

Cargos

Contra los imputados se presentaron cargos por violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género; así como por transgresión a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07, que contemplan los tipos penales de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, en perjuicio de la joven.

La Fiscalía de Santiago identificó e investiga a las personas que se encontraban con la víctima en el establecimiento comercial.

Investigan difusión del video

El Ministerio Público solicitó al tribunal autorizar al Departamento de Informática del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional identificar la dirección IP y el origen de la primera difusión de los audiovisuales relativos a la violencia sexual, así como analizar el usuario de internet.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, pidió a través de su cuenta de X a los usuarios, dueños de páginas digitales y otras redes sociales, eliminar los videos y fotografías que exponen la violencia sexual perpetrada grupalmente contra la víctima.

“Toda persona o plataforma de medios que haya publicado foto o vídeo de la joven víctima de la atroz violación grupal en Villa González debe eliminarla inmediatamente. No se convierta en un violador digital de su dignidad e intimidad. No la revictimice”, escribió Reynoso.

