Deliciosa bebida
¿Por qué el 11 de abril es Día Nacional del Café en República Dominicana?
“El Día del Café es un llamado a recordar el aporte de los caficultores a la organización económica del país y también a reconocer que existe una deuda social con la caficultura”, señaló.
Cada 11 de abril, República Dominicana celebra el Día Nacional del Café, una fecha que reconoce el valor de uno de los productos agrícolas más importantes del país y el aporte de miles de caficultores a la economía nacional.
La conmemoración fue instituida mediante el Decreto No. 25-90 de 1957.
Así lo confirmó Enrique Chalas, productor de café y presidente de la Red Nacional de Productores y Emprendedores del Café (REPROCA), en una entrevista con el periódico HOY, y además explicó que esta fecha busca visibilizar el impacto histórico y social del sector cafetalero.
“El Día del Café es un llamado a recordar el aporte de los caficultores a la organización económica del país y también a reconocer que existe una deuda social con la caficultura”, señaló.
El productor destacó que, durante más de un siglo, productos como el café, el azúcar, el tabaco y el cacao sostuvieron la economía nacional y contribuyeron al desarrollo de múltiples provincias.
Mencionó que zonas como San José de Ocoa, Barahona, Hermanas Mirabal (Salcedo) y San Cristóbal deben gran parte de su crecimiento al cultivo del café.
Datos interesantes sobre el café
- Es la segunda bebida más consumida en el mundo, después del agua.
- A diario se consumen alrededor de 3,000 millones de tazas en todo el planeta.
- Los países nórdicos figuran entre los mayores consumidores.
- Su nombre proviene del árabe “Qahhwat Al-bun”, que significa “vino del grano”.