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¿Por qué el 11 de abril es Día Nacional del Café en República Dominicana?

“El Día del Café es un llamado a recordar el aporte de los caficultores a la organización económica del país y también a reconocer que existe una deuda social con la caficultura”, señaló.

El café

El caféGetty Images/iStockphoto

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Cada 11 de abril, República Dominicana celebra el Día Nacional del Café, una fecha que reconoce el valor de uno de los productos agrícolas más importantes del país y el aporte de miles de caficultores a la economía nacional.

La conmemoración fue instituida mediante el Decreto No. 25-90 de 1957.

Así lo confirmó Enrique Chalas, productor de café y presidente de la Red Nacional de Productores y Emprendedores del Café (REPROCA), en una entrevista con el periódico HOY, y además explicó que esta fecha busca visibilizar el impacto histórico y social del sector cafetalero.

“El Día del Café es un llamado a recordar el aporte de los caficultores a la organización económica del país y también a reconocer que existe una deuda social con la caficultura”, señaló.

El productor destacó que, durante más de un siglo, productos como el café, el azúcar, el tabaco y el cacao sostuvieron la economía nacional y contribuyeron al desarrollo de múltiples provincias.

Mencionó que zonas como San José de Ocoa, Barahona, Hermanas Mirabal (Salcedo) y San Cristóbal deben gran parte de su crecimiento al cultivo del café.

Datos interesantes sobre el café

  • Es la segunda bebida más consumida en el mundo, después del agua.
  • A diario se consumen alrededor de 3,000 millones de tazas en todo el planeta.
  • Los países nórdicos figuran entre los mayores consumidores.
  • Su nombre proviene del árabe “Qahhwat Al-bun”, que significa “vino del grano”.
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