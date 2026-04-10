¿Por qué el 11 de abril es Día Nacional del Café en República Dominicana?

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Cada 11 de abril, República Dominicana celebra el Día Nacional del Café, una fecha que reconoce el valor de uno de los productos agrícolas más importantes del país y el aporte de miles de caficultores a la economía nacional.

La conmemoración fue instituida mediante el Decreto No. 25-90 de 1957.

Así lo confirmó Enrique Chalas, productor de café y presidente de la Red Nacional de Productores y Emprendedores del Café (REPROCA), en una entrevista con el periódico HOY, y además explicó que esta fecha busca visibilizar el impacto histórico y social del sector cafetalero.

“El Día del Café es un llamado a recordar el aporte de los caficultores a la organización económica del país y también a reconocer que existe una deuda social con la caficultura”, señaló.

El productor destacó que, durante más de un siglo, productos como el café, el azúcar, el tabaco y el cacao sostuvieron la economía nacional y contribuyeron al desarrollo de múltiples provincias.

Mencionó que zonas como San José de Ocoa, Barahona, Hermanas Mirabal (Salcedo) y San Cristóbal deben gran parte de su crecimiento al cultivo del café.

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