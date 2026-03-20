5 errores comunes al ir a la playa que debes evitar

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Muchas cosas pueden salir mal en tu día de playa. Si planeas pasar un día en la playa, hay algunas cosas que debes preparar.

Aquí te presentamos los errores más comunes que podrías estar cometiendo al planificar tus vacaciones en la playa, además de algunas maneras sencillas de solucionarlos.

No usar protector solar

En la playa, el sol es más fuerte y dañino para la piel, ya que se refleja en el agua y la arena.

La Cleveland Clinic realizó un estudio para determinar si una sombrilla o un protector solar protegían mejor la piel de las quemaduras.

Resulta que quienes usaban protector solar con FPS 100 sufrieron quemaduras significativamente menores que quienes estaban bajo un paraguas.

La moraleja de la historia es que la sombra por sí sola no te protege del sol en la playa. Si bien es mejor que nada, ¡aún así necesitas usar protector solar!

Traer la comida equivocada

Creo que todos estaremos de acuerdo en que la comida es una parte fundamental de un día de playa perfecto. Muchos bañistas cometen errores con la comida que pueden arruinarles el día.

Al preparar la comida para la playa, es mejor optar por opciones preparadas y fáciles de comer con las manos. Por ejemplo, no es buena idea llevar una bandeja de sándwiches para que cada uno se prepare el suyo. ¡Eso solo garantiza un desastre!

Lo ideal es que la comida sea lo más sencilla posible, para no tener que preocuparse de que la arena se llene todo o de no tener una superficie donde prepararla.

Además, consíguete una buena nevera portátil para mantener la comida fresca en la playa. ¡Elige alimentos que no necesiten estar muy fríos para conservarse bien!

Estar demasiado lejos de los baños y del estacionamiento

Otros errores comunes en un día de playa incluyen estar demasiado lejos de los baños o del estacionamiento.

Lo ideal es instalarse en la playa al menos cerca de donde estacionaste el auto. Imagínate tener que cargar con todas tus cosas de un lado a otro. ¡Qué engorro! Además, si olvidas algo en el auto, no tendrás que caminar un montón para volver

Lo mismo ocurre con los baños. No querrás caminar mucho cada vez que necesites ir. Eso se vuelve muy molesto, sobre todo si vas con niños. Mejor quedarse a una distancia razonable.

Sin embargo, no conviene estar demasiado cerca del estacionamiento o de los baños, ya que suelen ser las zonas más concurridas. Esto puede arruinar fácilmente tu momento de paz y tranquilidad.

No vestirse por capas

Otros errores comunes en un día de playa incluyen no vestirse por capas. Esto puede parecer extraño, ya que normalmente se usa el traje de baño para ir a la playa. Bueno, es posible que necesites más que eso.

Hay varias razones por las que te convendría llevar varias capas de ropa a la playa. Para empezar, nunca se sabe cuándo puede cambiar el tiempo. Sobre todo cerca del mar, el clima puede cambiar muy rápidamente. Además, suele hacer más viento cerca del agua, así que podrías sentir un poco de frío y necesitar alguna prenda de abrigo.

Además, puede que llueva durante unos minutos, así que quizás quieras llevar una chaqueta ligera por si acaso. También, a veces, después de nadar, uno siente un poco de frío. Llevar una o dos capas de ropa extra puede ayudarte.

No tener el equipo adecuado

Otro aspecto importante a tener en cuenta antes de ir a la playa es llevar el equipo adecuado. Pero, ¿acaso no basta con una toalla y un traje de baño? Claro que sí. Pero eso no es todo.

Si planeas pasar la mayor parte del día en la playa, querrás llevar algunas cosas para estar cómodo. Llevar solo una toalla probablemente no sea suficiente.

Algo que definitivamente necesitarás es una toalla impermeable y resistente a la arena. Esta es realmente fantástica. Es suave al tacto y realmente evita que se adhiera toda la arena. Así no tendrás que llevar arena a tu coche, a tu casa y encontrarla por todas partes durante los próximos dos meses.

Además, necesitarás una buena sombrilla de playa. Yo también he usado esta y funciona a la perfección. Es muy fácil de armar y tiene el tamaño suficiente para 3 o 4 personas.

Llegar tarde

Sobre todo si visitas una playa popular, ¡este es uno de los errores más importantes que debes evitar. No llegues tarde a la playa.

A menos que quieras estar rodeado de mucha gente o que el único sitio libre esté justo en la orilla opuesta, llega temprano a la playa.

Llegar temprano es una buena manera de encontrar un buen sitio. Con menos gente a primera hora, tienes más oportunidades de instalarte en el lugar perfecto.

Una forma sencilla de reservar tu sitio es simplemente extender una toalla y algunas de tus pertenencias. Así evitarás que alguien ocupe tu espacio.

Ten en cuenta, sin embargo, que a medida que avanza el día y llega más gente, puede que empiecen a acercarse más.