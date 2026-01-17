Alcaldía de Santiago entrega recursos a grupos de lechones para el Carnaval de Santiago 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros entregó este viernes un primer aporte económico ascendente a RD$2,337,500.00 a los grupos de lechones que participarán en el Carnaval de Santiago 2026, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la cultura popular y la preservación de las tradiciones que identifican a la ciudad.

La entrega de los recursos, realizada por segundo año consecutivo asciende a un monto total de RD$6,800,000.00 que viene a beneficiar directamente a los grupos oficialmente confirmados para la próxima edición del carnaval. Entre los beneficiados se encuentran las instituciones UCASA, UCACOSAN, FUCSA, FELECSA, el Bloque Independiente y los grupos Independientes, quienes desempeñan un rol protagónico en una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de Santiago de los Caballeros.

Durante el acto, el alcalde Ulises Rodríguez destacó que este respaldo institucional forma parte de una política municipal orientada a preservar y promover las expresiones culturales tradicionales, reconociendo el valor histórico, social y artístico del Carnaval de Santiago.

“Por segundo año consecutivo estamos entregando apoyo económico directo a los grupos de lechones, porque creemos firmemente que invertir en cultura es invertir en identidad, desarrollo y orgullo ciudadano. El Carnaval de Santiago es una tradición viva que seguiremos respaldando con hechos y no solo con palabras”, expresó el alcalde Rodríguez.

De su lado, los representantes de los grupos de lechones agradecieron el respaldo económico otorgado por la Alcaldía de Santiago, destacando el impacto positivo que este apoyo tiene en la organización, logística y calidad artística del carnaval.

La edición 2026 del Carnaval de Santiago se celebrará del 8 de febrero al 1 de marzo, teniendo como escenario principal el Parque Central de Santiago, consolidado como el epicentro de esta fiesta cultural que atrae a miles de visitantes locales y nacionales.