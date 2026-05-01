Ana de Armas: De La Habana a Hollywood

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Con motivo de su cumpleaños, ayer 30 de abril, su figura se consolida como una de las más influyentes del cine internacional, capaz de transitar entre el gran espectáculo y el retrato íntimo con la misma solvencia. Desde sus inicios en Cuba hasta su consagración en Hollywood, su evolución no solo ha sido geográfica, sino también artística.

Nacida en Santa Cruz del Norte, en Cuba, en 1988, Ana de Armas creció en un entorno alejado de los focos de la industria cinematográfica. Su interés por la interpretación surgió de forma temprana, lo que la llevó a ingresar en la Escuela Nacional de Arte de La Habana con apenas 14 años.

Aquella formación académica fue clave para asentar una base interpretativa sólida. Sin embargo, su ambición pronto la empujó a buscar nuevas oportunidades fuera de su país. Con 18 años se trasladó a España, donde comenzaría a dar forma a su carrera profesional.

Su llegada a la televisión española supuso un punto de inflexión. Su participación en la serie ‘El internado’ la convirtió en un rostro conocido para el gran público, consolidando su presencia durante varias temporadas. “España me dio todo”, ha dicho reiteradas veces en varias entrevistas sobre estos inicios en la profesión.

Este periodo le permitió adquirir visibilidad y experiencia en un mercado competitivo, aunque también la situó en un tipo de papel del que posteriormente buscaría distanciarse. Su paso por el cine español, con títulos como ‘Mentiras y gordas’, reflejó esa etapa inicial en la que comenzaba a explorar su identidad como actriz.

El traslado a Los Ángeles marcó un nuevo comienzo. Sin un dominio completo del inglés en sus primeros meses, Ana de Armas asumió el reto de construir una carrera desde cero en una de las industrias más exigentes. ‘Blade Runner 2049’ supuso su primera gran oportunidad en Hollywood, después de ahí el resto ha sido historia.