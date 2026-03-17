Angelo Perrone recibe nominación en Colombia

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El artista Angelo Perrone vuelve a poner la bandera de la República Dominicana en alto tras recibir una importante nominación en la tercera edición de los Premios Fénix Fest, donde compite en la categoría Mejor Artista Revelación del Año.

Esta nominación representa un paso trascendental en la carrera de Perrone, quien gracias a su talento, disciplina y carisma se ha convertido en uno de los artistas dominicanos con mayor proyección internacional.

Seguidores y especialistas de la industria musical expresan que Perrone se posiciona como uno de los favoritos del público para alzarse con la estatuilla en esta prestigiosa gala de Premios Fénix.

Los cuales se celebrarán en Medellín, Colombia, iniciando con una gala de apertura el 29 de abril, mientras que la ceremonia oficial de premiación se realizará el 30 de abril en Bora Bora, en un evento que promete ser una gran celebración del arte, la música y la cultura.

Premios Fénix son dirigido y creado por el empresario Neyder Culchac, quien enfatiza que esta premiación busca reconocer el esfuerzo, la creatividad y el impacto de figuras del arte, que están marcando una nueva generación dentro de la industria del entretenimiento.

Angelo tendrá una presentación artística especial durante los Premios Fénix Fest 2026, donde promete ofrecer un show de alto impacto. Sus presentaciones se caracterizan por ser espectáculos completos que incluyen bailarines, coreografías dinámicas, efectos visuales y pirotecnia, lo que destaca su presencia escénica y su capacidad de conectar con el público.

A lo largo de su carrera, Angelo Perrone ha sido ganador de importantes premiaciones en su país, República Dominicana, consolidando su nombre dentro de la industria musical.

El artista también ha realizado exitosas giras en Colombia, país que lo ha acogido con gran cariño y donde su música ha logrado conectar con miles de seguidores, convirtiéndose prácticamente en su segunda casa artística. Estas presentaciones han fortalecido su presencia internacional y han ampliado su base de fanáticos en Latinoamérica.

“Esto no solo un logro personal, sino también una oportunidad para seguir proyectando y poniendo en alto con orgullo la bandera dominicana en escenarios internacionales” expresó perrone a través de sus redes sociales.