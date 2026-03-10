Así celebró Bad Bunny sus 32 años

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

El cantante Bad Bunny celebra hoy su cumpleaños número 32.

El artista a compartido una imagen en la que aparece celebrando esta fecha tan señalada junto a una tarta con las velas encendidas.

La publicación acumula más de 6 millones de likes y 105 mil comentarios en apenas unas horas.

Se recuerda que el puertorriqueño atraviesa el mejor momento de su carrera musical.

Su actuación en el show de medio tiempo en la final de la Super Bowl el pasado 8 de febrero marcó un antes y un después en la historia.

El vídeo acumula casi 123 millones de visualizaciones en YouTube.