“Todo Beethoven” y un brillante pianista

La institución sin fines de lucro “Acción Pro Educación y Cultura”, fiel a su postulado: “Trabajar en la construcción de un “Mundo Mejor”, a través de la educación y cultura”, propició la segunda edición del concierto “Todo Beethoven”, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la conducción del maestro Amaury Sánchez y la participación estelar del joven pianista, nacido en Letonia, Daumants Liepins.

La Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional acogió a un público expectante. La Filarmónica cubría el amplio escenario y tras la última llamada, el maestro Amaury Sánchez, junto al pianista, hacen su entrada, reciben los aplausos de bienvenida.

El programa inicia con el concierto No. 5 en Mi Bemol mayor OP.73, llamado del Emperador, aunque no por el propio Beethoven. El estilo heroico de la obra refleja el contexto histórico de la época: Beethoven, como todo gran artista, fue reflejo de su tiempo.

Con un acorde del tutti orquestal inicia el primer movimiento “Allegro”, respondido por una cadenza del piano, con arpegios, trinos escalas y acordes, dando paso al ritornello orquestal. El pianista Daumants Liepins, despliega sus recursos virtuosísticos, destaca el carácter épico que impregna a toda la obra. Dos temas se exponen en este movimiento, el primero en tono marcial, el segundo expuesto por las cuerdas con energía y dramatismo.

El segundo movimiento, “Adagio un poco mosso”, impregnado de lirismo, se inicia con un tema introducido por las cuerdas, luego las maderas, el piano mantiene un diálogo con ambas y luego introduce el tema del Rondo final. El tercer movimiento, “Rondo: Allegro ma non troppo”, un tema brillante introducido por el piano es respondido por la orquesta, el director logra el equilibrio entre el solista y la orquesta, entre lo sinfónico y lo poético, hasta llegar al final vibrante, en un estado de plenitud.

Daumants Liepins, con su técnica precisa, pasión y expresividad, logra cautivar al público. Definitivamente, tal y como ha sido calificado, el joven Daumants es uno de los grandes pianistas de su generación. Los aplausos con los que fue recibido se alargan y elevan el tono, el público se levanta de sus asientos y se escuchan los… ¡Bravo!

Luego del intermedio, el concierto cierra con la tercera Sinfonía-Heroica- en mi bemol mayor Op.55, en un principio dedicada a Napoleón Bonaparte, pero luego, tras su proclamación como Emperador, Beethoven caviló y decepcionado del hombre la llamó “Heroica”.

La obra destaca, por el gigantismo de su forma, considerada como el amanecer del romanticismo. El primer movimiento “Allegro con brio” en forma de sonata, se inicia con dos acordes en toda la orquesta, destaca la exhaustiva elaboración del desarrollo temático. El primer tema es expuesto por los violonchelos y luego por los violines. La marcha fúnebre del segundo movimiento “Adagio assai”, es una referencia al “héroe”, las cuerdas inician en un pianissimo, luego el oboe transmite la carga dramática que impregna toda la obra.

El tercer movimiento, “Scherzo Allegro”, es un renacer con toques de trompetas. En el “Finale”, cuarto movimiento, con su apasionada Coda, considerada un “milagro musical”, aparece una melodía de contradanza, que termina convirtiéndose en un tema con variaciones contrapuntísticas ingeniosas.

La dirección precisa de Amaury Sánchez logra extraer de la orquesta las complejidades de la “Heroica”, la armonía entre los cuatro movimientos, logrando una respuesta excelente de la orquesta, que se decanta en los “pianísimos”.

El público complacido, satisfecho de haber disfrutado de una gran noche musical, retribuyó con calurosos aplausos a la orquesta y a su director.

La Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, en la que pudimos observar con gran placer, compuesta por un buen número de jóvenes, ha venido escalando con el tiempo un nivel superior. Sin duda, la dirección de Amaury Sánchez ha sido un factor determinante. Agradecemos a Promapec el apoyo a la cultura, a las artes. A la espera de los próximos conciertos.