El talento y la dedicación de Darling Sax lo posicionan como el mejor para bodas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Gracias a su talento, disciplina, cultivada imagen y apuesta a la excelencia, el reconocido músico Darling Sax, es considerado por la plataforma Google, una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo, como el mejor, más cotizado y versátil saxofonista para acompañar a las bodas en la República Dominicana.

"Esta distinción significa mucho para mí. Es una confirmación de Dios, de que trabajar con excelencia vale la pena". externó, emocionado, Sax.

Y es que este espectacular artista, quien suele tocar entre 15 y 20 bodas por mes, está muy consciente de la importancia de su papel en dicha ceremonia.

"Una boda es una celebración del amor y la alegría, por lo tanto, el saxofonista debe estar conectado con esas emociones. Justamente estas nos definen", afirmó Darling, quien fue premiado como mejor show instrumental, por los Latin American Events y recientemente estuvo en el Weddings Planners Meeting 2026.

El secreto de su éxito

Sax entiende que su éxito, tiene mucho que ver con la sostenibilidad de su trabajo, durante tantos años, más la dedicación y entrega en cada evento.

"Es de suma importancia no olvidar el compromiso de darle al cliente lo que se merece. Y el cliente siempre merece lo mejor", afirmó Sax, quien recientemente también fue reconocido por la premiación Estrellas del Este, como Joven Talento 2026.

En ese mismo orden, con respecto a los aspectos que siempre toma en cuenta, a la hora de ser contratado para tocar en una boda, está en primer lugar, el saber la necesidad de los novios.

"Después de hablar de las formalidades de contratación, siempre es importante escuchar lo que los novios esperan de mi persona. Ese es un día sumamente especial, por lo tanto, es vital dedicar ese tiempo para ellos. Así no se dejan cabos sueltos”, explicó Darling, cuya exquisita y contagiosa música, ha sido bailada hasta por la pareja presidencial.

De igual manera, Sax aboga por siempre estar atento a los detalles de la ceremonia y apostar a una actitud de apertura con respecto a lo que se pueda presentar.

“Además de adaptarse a las necesidades del evento, una capacidad indispensable para lograr el éxito, un saxofonista debe ser capaz de crear una atmósfera inolvidable, combinar profesionalismo con carisma, versatilidad musical, trato amable y habilidad para conectar con el público”, finalizó.