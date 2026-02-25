Bellas Artes impulsa formación musical infantil

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) inició la Temporada Didáctica 2026 en el marco de su 85 aniversario, con el respaldo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes, una iniciativa que busca acercar a niños y jóvenes a la música, promoviendo la educación artística y la sensibilidad cultural.

La programación inició con tres conciertos didácticos los días 18, 19 y 20 de este mes en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, con presentaciones especialmente diseñadas para estudiantes de educación primaria y secundaria.

El director titular de la OSN, José Antonio Molina, destacó el impacto transformador de la música en la formación de la niñez y la juventud.

“Consciente del poder que tiene la música como herramienta sociocultural y cómo incide de manera especial en la población de niños y jóvenes de nuestro país y el mundo, estamos cada día más convencidos de sus bondades… que a través de la música pueden ser transformadas y enriquecidas las vidas de nuestros niños y jóvenes”, expresó. Además, sostuvo que cultivar el pensamiento crítico, la creatividad y el sentido de disciplina son algunos de los grandes beneficios de la educación musical, capaces de impactar positivamente la formación integral de las nuevas generaciones.

“Partiendo de la premisa de que nadie puede amar lo que no conoce, los conciertos educativos se han convertido en el epicentro de nuestra gestión, tanto como la tan esperada y tradicional temporada sinfónica, que cada día cautiva a más adeptos de la música sinfónica universal”, afirmó.

De su lado, la directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, valoró la experiencia durante la apertura de los conciertos. “Tuve la oportunidad de iniciar estos conciertos, fue una experiencia maravillosa”.