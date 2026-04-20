Brillan por ser diferentes

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Hablar abiertamente de autismo o de cualquier otra condición que suponga retos en el desarrollo del comportamiento se ha vuelto más común de lo imaginado en la industria del entretenimiento.

A propósito del Mes de la Concienciación del Autismo, abordamos el tema señalando que más allá de las dificultades personales y profesionales, actores, cantantes de reconocimiento internacional, y empresarios que han revolucionado la industria del entretenimiento han visibilizado o dejado entrever públicamente su experiencia con el tema, mientras que otros más osados se han referido directamente a su diagnóstico dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Anthony Hopkins

Anthony Hopkins

Aunque el actor, compositor, director y productor británico estadounidense se mantenía escéptico, su esposa siempre sospechó que el comportamiento habitual del ganador de dos Óscar estaba dentro del espectro autista.

“Estoy obsesionado con los números, con los detalles. Me gusta que todo esté en orden y memorizar también. Lo demás es tontería”, respondía el veterano actor en ese entonces.

Sin embargo, a sus 77 años recibió el diagnóstico del síndrome de Asperger (nivel 1 dentro del espectro autista) y, a partir de ese momento, el intérprete de Dr. Hannibal Lecter, comprendió mejor su niñez; tendente a la soledad, torpeza en actividades básicas y su enfoque obsesivo en los detalles, lo cual le ha permitido enfocarse milimétricamente con sus personajes en el cine y la TV.

Keanu Reeves

Keanu ReevesGetty Images / James Devaney

Conocido por interpretar a Neo en Matrix y a John Wick, medios aseguran que el cotizado actor es autista por la forma de adentrarse en sus personajes.

En ese sentido, tanto la actriz de Juego de Tronos, Bella Ramsey (21), como la cantante australiana Sia (50), han encontrado un alivio en sus diagnósticos porque le ha permitido ser más tolerantes, hacer pausa en medio de tareas cotidianas “fáciles”, comprender el porqué de ciertos estímulos sin sentir vergüenza y, sobre todo, a aceptar que su mirada sobre el mundo y sus emociones particulares son válidas y necesarias.