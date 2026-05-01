CDP felicita a Fausto Polanco como presidente de Adopae

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El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), presidido por el catedrático Luis Pérez, expresó sus más sinceras felicitaciones al comunicador Fausto Polanco por su elección como presidente de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) para el período 2026-2028.

El gremio destacó la trayectoria profesional de Polanco, así como su compromiso con el ejercicio ético del periodismo cultural y de entretenimiento en la República Dominicana.

Además, el Colegio Dominicano de Periodistas valoró su designación como un reconocimiento a su dedicación, liderazgo y aportes al fortalecimiento del periodismo especializado.

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) renovó recientemente su dirigencia durante una asamblea celebrada el pasado sábado.

La asamblea contó con una amplia participación de sus miembros. En dicho encuentro, también fueron escogidos los integrantes del nuevo consejo directivo y de la comisión de ética de la institución.

La elección se realizó de manera unánime, resultando electo como presidente el periodista y escritor Fausto Polanco.

Actualmente, Polanco miembro fundador de la entidad, es también editor de Espectáculos del periódico El Día.

El Colegio Dominicano de Periodistas manifestó su confianza en que la nueva directiva de Adopae desarrollará una gestión exitosa, orientada al fortalecimiento gremial, la capacitación profesional y la ejecución de iniciativas que impulsen el desarrollo del periodismo cultural y de entretenimiento en el país.

Finalmente, el Colegio Dominicano de Periodistas reiteró su disposición de continuar colaborando con Adopae en favor del crecimiento y la defensa del ejercicio periodístico en la República Dominicana.