Chimbala lanza “Oh oh”, el cual anticipa la energía del mundial

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El dembow no se detiene, y Chimbala lo sabe. Con “Oh oh”, el artista dominicano presenta un lanzamiento diseñado para activar tanto las pistas de baile como las plataformas digitales, reafirmando su lugar como uno de los creadores más consistentes de hits dentro del movimiento.

En este sencillo, Chimbala se une nuevamente al productor B-One, El Productor de Oro, para construir una propuesta directa, contagiosa y altamente efectiva. “Oh oh” se apoya en un hook vocal minimalista pero adictivo.

La producción apuesta por llevar el dembow a otra dimensión.

Inspirado en la emoción colectiva de los grandes eventos especialmente el fútbol. “Oh oh” captura ese instante donde la música y la euforia se encuentran. Es un tema para escuchar, corear y bailar.