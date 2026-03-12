Premio
Grandes favoritas del Óscar
“Pecadores”, “Una batalla tras otra” y “Marty Supreme” encabezan las cintas más nominadas de la 98.ª edición de los Premios Óscar este domingo 15
El Teatro Dolby de Hollywood, Los Ángeles, California, volverá a convertirse en el epicentro del cine mundial el domingo 15 de este mes, cuando se celebre la 98.ª edición de los Premios Óscar.
La gala, que honrará las mejores películas estrenadas durante el 2025, se transmitirá en República Dominicana a través de Telesistema, canal 11.
La expectativa del público cinéfilo está en su punto más alto. Las redes sociales, los foros de cine y los críticos debaten desde ya quiénes serán los grandes ganadores de la noche.
Sin embargo, el pronóstico apunta con seguridad a que “Sinners” (“Los Pecadores”), con 16 nominaciones en total, se convertirá en el filme con más estatuillas; es casi seguro que Michael B. Jordan se alzará como “Mejor Actor”, Ryan Coogler con el “Mejor Guión Original” y quien quita que también se lleven “Mejor Película”.
En el caso de “One Battle After Another” o “Una Batalla tras otra”, dirigida por el reconocido cineasta Paul Thomas Anderson, es la segunda favorita con 13 nominaciones.
En esta cinta, Leonardo DiCaprio también se disputa por el título de “Mejor Actor”. Además, el filme coincide fuertemente con “Sinners” en categorías como “Actriz y Actor de Reparto”, “Banda Sonora”, “Fotografía”, “Sonido”, “Montaje” y otras.
De su lado, “Marty Supreme”, dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, también destaca con 9 nominaciones.
La comedia dramática de nacionalidad estadounidense, igual que las antes mencionadas, inspirada en el jugador de tenis de mesa Marty Reisman, superó los 149 millones de dólares en recaudación el mes pasado y es otra de las favoritas
Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, se suma a este listado con 9 candidaturas. Destaca con fuerza en categorías técnicas como “Fotografía”, “Diseño de Producción”, “Vestuario” y “Maquillaje y Peinado”, puesto que según el análisis de críticos y medios especializados en premios, el trabajo visual y artístico del filme, una fortaleza probada de Del Toro, fue milimétricamente bien pensada.
De su lado, “Valor sentimental”, 9 veces nominado, es un duro candidato a “Mejor Película Extranjera”. Además, en actores de reparto tiene los juegos pesados también.
“Hamnet”, con 8 nominaciones, es un drama histórico que destaca por su valor emocional, narra el impacto que tuvo en la vida de William Shakespeare la muerte de su hijo Hamnet y cómo esta tragedia lo inspiró a escribir su obra Hamlet.
Nominaciones
Mejor película
Pecadores
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Sueños de tren
Mejor actor en un papel principal
Michael B. Jordan -Pecadores
Timothée Chalamet - Marty Supremo
Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
Ethan Hawke - Luna azul
Wagner Moura - El agente secreto
Mejor actor en un papel secundario
Benicio Del Toro - Una batalla tras otra
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Pecadores
Sean Penn - Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård - Valor sentimental
Mejor actriz en un papel principal
Jessie Buckley - Hamnet
Rosa Byrne - Si tuviera piernas te patearía
Kate Hudson - Canción cantada en azul
Renate Reinsve - Valor sentimental
Emma Stone - Bugonia
Mejor actriz en un papel secundario
Elle Fanning - Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas- Valor sentimental
Amy Madigan - Armas
Wunmi Mosaku - Pecadores
Teyana Taylor - Una batalla tras otra
Mejor Escritura (Guión original)
Pecadores -Escrito por Ryan Coogler
Luna azul - Escrito por Robert Kaplow
Fue solo un accidente -Escrito por Jafar Panahi; Colaboradores del guión: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian
Marty Supremo - Escrito por Ronald Bronstein y Josh Safdie
Valor sentimental -Cinta dramática escrita por Eskil Vogt y Joachim Trier