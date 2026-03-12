Grandes favoritas del Óscar

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

El Teatro Dolby de Hollywood, Los Ángeles, California, volverá a convertirse en el epicentro del cine mundial el domingo 15 de este mes, cuando se celebre la 98.ª edición de los Premios Óscar.

La gala, que honrará las mejores películas estrenadas durante el 2025, se transmitirá en República Dominicana a través de Telesistema, canal 11.

La expectativa del público cinéfilo está en su punto más alto. Las redes sociales, los foros de cine y los críticos debaten desde ya quiénes serán los grandes ganadores de la noche.

Sin embargo, el pronóstico apunta con seguridad a que “Sinners” (“Los Pecadores”), con 16 nominaciones en total, se convertirá en el filme con más estatuillas; es casi seguro que Michael B. Jordan se alzará como “Mejor Actor”, Ryan Coogler con el “Mejor Guión Original” y quien quita que también se lleven “Mejor Película”.

En el caso de “One Battle After Another” o “Una Batalla tras otra”, dirigida por el reconocido cineasta Paul Thomas Anderson, es la segunda favorita con 13 nominaciones.

En esta cinta, Leonardo DiCaprio también se disputa por el título de “Mejor Actor”. Además, el filme coincide fuertemente con “Sinners” en categorías como “Actriz y Actor de Reparto”, “Banda Sonora”, “Fotografía”, “Sonido”, “Montaje” y otras.

De su lado, “Marty Supreme”, dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, también destaca con 9 nominaciones.

La comedia dramática de nacionalidad estadounidense, igual que las antes mencionadas, inspirada en el jugador de tenis de mesa Marty Reisman, superó los 149 millones de dólares en recaudación el mes pasado y es otra de las favoritas

Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, se suma a este listado con 9 candidaturas. Destaca con fuerza en categorías técnicas como “Fotografía”, “Diseño de Producción”, “Vestuario” y “Maquillaje y Peinado”, puesto que según el análisis de críticos y medios especializados en premios, el trabajo visual y artístico del filme, una fortaleza probada de Del Toro, fue milimétricamente bien pensada.

De su lado, “Valor sentimental”, 9 veces nominado, es un duro candidato a “Mejor Película Extranjera”. Además, en actores de reparto tiene los juegos pesados también.

“Hamnet”, con 8 nominaciones, es un drama histórico que destaca por su valor emocional, narra el impacto que tuvo en la vida de William Shakespeare la muerte de su hijo Hamnet y cómo esta tragedia lo inspiró a escribir su obra Hamlet.

Nominaciones

Mejor película

Pecadores

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Sueños de tren

Mejor actor en un papel principal

Michael B. Jordan -Pecadores

Timothée Chalamet - Marty Supremo

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Luna azul

Wagner Moura - El agente secreto

Mejor actor en un papel secundario

Benicio Del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Pecadores

Sean Penn - Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård - Valor sentimental

Mejor actriz en un papel principal

Jessie Buckley - Hamnet

Rosa Byrne - Si tuviera piernas te patearía

Kate Hudson - Canción cantada en azul

Renate Reinsve - Valor sentimental

Emma Stone - Bugonia

Mejor actriz en un papel secundario

Elle Fanning - Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas- Valor sentimental

Amy Madigan - Armas

Wunmi Mosaku - Pecadores

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor Escritura (Guión original)

Pecadores -Escrito por Ryan Coogler

Luna azul - Escrito por Robert Kaplow

Fue solo un accidente -Escrito por Jafar Panahi; Colaboradores del guión: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian

Marty Supremo - Escrito por Ronald Bronstein y Josh Safdie

Valor sentimental -Cinta dramática escrita por Eskil Vogt y Joachim Trier