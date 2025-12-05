Los 5 personajes navideños que cambiaron la industria del cine

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En cada época, las películas reviven personajes icónicos de la temporada causando emociones e historias que pasan de generación en generación.

A lo largo de las décadas, varias figuras navideñas han marcado un antes y un después en la industria, dejando huellas.

Por eso, hoy te mencionamos algunas de ellas:

Home Alone

Kevin McCallisterFuente externa

Kevin McCallister, el niño que con astucia se burló de dos ladrones y pudo hacer muchas travesuras.

El Grinch

El personaje cascarrabias que terminó enseñando que la Navidad va más allá de los regalos y que era de buen corazón al final de la historia.

Elf

Revitalizó las comedias navideñas modernas con inocencia, ternura y un mensaje profundo sobre la alegría y la conexión humana.

Santa Claus

Y por supuesto, está Santa Claus, el personaje navideño por excelencia.

Su presencia ha sido clave para consolidar el cine navideño como un género por sí mismo.

Los duendes de Santa

Los duendes de Santa, presentes en múltiples películas, que se han convertido en íconos de la fantasía navideña.