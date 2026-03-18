Jenny Blanco lista para deslumbrar en los Premios Soberano 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Jenny Blanco se prepara para brillar esta noche en los Premios Soberano 2026, la gala más importante del arte y entretenimiento dominicano, que celebra su edición número 40 desde el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo. La ceremonia inicia a las 7:00 p.m. con la alfombra roja y promete reunir a las principales figuras del espectáculo nacional.

Premios Soberano 2026 – Detalles Clave

Fecha y lugar: Miércoles 18 de marzo de 2026, Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, Santo Domingo.

Hora: Alfombra roja a las 7:00 p.m., ceremonia a las 8:00 p.m.

Conducción: Georgina Duluc e Irving Alberti.

Transmisión:

República Dominicana: Color Visión (canal 9).

Internacional: Univisión y ViX.

Producción: César Suárez Jr., por tercer año consecutivo, con el patrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana.

Jenny Blanco en la Alfombra Roja

Aunque los detalles específicos de su look aún no han sido revelados públicamente, Jenny Blanco es reconocida por su elegancia y estilo sofisticado en cada aparición en los Premios Soberano. Su preparación para esta noche apunta a deslumbrar en la alfombra roja, donde cada figura del espectáculo busca marcar tendencia y captar la atención de la prensa y el público.

Nominaciones Destacadas 2026

Algunos de los renglones más esperados incluyen:

Merenguero del Año: Eddy Herrera, Los Hermanos Rosario, Miriam Cruz, Héctor Acosta, Jandy Ventura.

Programa Diario de Entretenimiento: El Show del Mediodía, De Extremo a Extremo, Esta Noche Mariasela, Too Much, El Mangú de la Mañana.

Comedia del Año: Medias Hermanas y Sanky Panky 4.