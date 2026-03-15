KPop Demon Hunters conquista Hollywood con el Óscar a mejor animación

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La noche de los Premios Óscar 2026 tuvo uno de sus momentos más celebrados cuando la producción “KPop Demon Hunters” se alzó con la estatuilla dorada en la categoría de mejor película de animación.

El filme, que mezcla acción, fantasía y música inspirada en el fenómeno global del K-Pop, conquistó al jurado y al público con su propuesta innovadora y su estética vibrante. La victoria marca un hito para la animación contemporánea, al integrar elementos de la cultura pop asiática con narrativas universales de lucha, amistad y esperanza.

La producción se impuso frente a otras nominadas de gran nivel, consolidando su lugar como una de las sorpresas más destacadas de la gala