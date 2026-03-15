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Los nipones en la casa

KPop Demon Hunters conquista Hollywood con el Óscar a mejor animación

El filme, que mezcla acción, fantasía y música inspirada en el fenómeno global del K-Pop, conquistó al jurado y al público con su propuesta innovadora y su estética vibrante

“KPop Demon Hunters” gana el Óscar a mejor película de animación

“KPop Demon Hunters” gana el Óscar a mejor película de animación

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La noche de los Premios Óscar 2026 tuvo uno de sus momentos más celebrados cuando la producción “KPop Demon Hunters” se alzó con la estatuilla dorada en la categoría de mejor película de animación.

El filme, que mezcla acción, fantasía y música inspirada en el fenómeno global del K-Pop, conquistó al jurado y al público con su propuesta innovadora y su estética vibrante. La victoria marca un hito para la animación contemporánea, al integrar elementos de la cultura pop asiática con narrativas universales de lucha, amistad y esperanza.

La producción se impuso frente a otras nominadas de gran nivel, consolidando su lugar como una de las sorpresas más destacadas de la gala

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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