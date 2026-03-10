Estos son los actores que tardaron décadas en ganar su primer Óscar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Muchos actores tuvieron que esperar décadas de carrera antes de ganar su primer Premio de la Academy Awards (Óscar).

Algunos incluso lo lograron cuando ya eran mayores o después de muchas nominaciones.

Aquí tienes varios casos conocidos:

1. Al Pacino: Primer Óscar: Scent of a Woman (1992), tuvo que esperar 21 años desde su primera nominación (1972).

Al PacinoFuente externa

2. Paul Newman: Esperó más de 30 años de carrera y 7 nominaciones previas antes de ganar su primer Óscar: The Color of Money (1986).

Paul NewmanFuente externa

3. Leonardo DiCaprio: DiCaprio obtuvo su primer premio en el 2016 con The Revenant.

Tuvo que esperar 22 años desde su primera nominación (What’s Eating Gilbert Grape, 1994).

Leonardo DiCaprioFuente externa

4. Jeff Bridges: El actor Jeff Bridges tuvo que esperar casi cuatro décadas para lograr uno de los mayores reconocimientos del cine.

Bridges ganó su primer Premio de la Academy Awards en 2009 por su destacada actuación en la película Crazy Heart.

Jeff BridgesFuente externa

5. Jessica Tandy: La actriz hizo historia en los premios a los 80 años.

El galardón lo obtuvo en 1989 por su actuación en la película Driving Miss Daisy en el 1989.