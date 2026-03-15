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La noche mas esperada 

Zoe Saldaña y Demi Moore deslumbran en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026

Demi Moore sorprendió con un atuendo audaz y glamuroso

Zoe Saldaña

Zoe Saldaña

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La gala más esperada del cine mundial ya comenzó con la llegada de las estrellas a la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, y entre las primeras en acaparar la atención se encuentran Zoe Saldaña y Demi Moore.

Saldaña, quien el año pasado se alzó con la estatuilla dorada, celebró su regreso al evento con un look elegante y sofisticado, reafirmando su estatus como referente de la moda y la representación latina en Hollywood. Por su parte, Demi Moore sorprendió con un atuendo audaz y glamuroso, demostrando su vigencia y estilo en una noche que reúne a lo mejor de la industria cinematográfica.

Demi Moore

Demi Moore

La alfombra roja se convierte así en el escenario inicial de una velada que promete emociones, reconocimientos y momentos memorables, mientras el mundo entero sigue de cerca quiénes serán los grandes ganadores de esta edición.

Estrellas alfombra roja Premios Oscar

Estrellas alfombra roja Premios Oscar

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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