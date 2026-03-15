Zoe Saldaña y Demi Moore deslumbran en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La gala más esperada del cine mundial ya comenzó con la llegada de las estrellas a la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, y entre las primeras en acaparar la atención se encuentran Zoe Saldaña y Demi Moore.

Saldaña, quien el año pasado se alzó con la estatuilla dorada, celebró su regreso al evento con un look elegante y sofisticado, reafirmando su estatus como referente de la moda y la representación latina en Hollywood. Por su parte, Demi Moore sorprendió con un atuendo audaz y glamuroso, demostrando su vigencia y estilo en una noche que reúne a lo mejor de la industria cinematográfica.

Demi Moore

La alfombra roja se convierte así en el escenario inicial de una velada que promete emociones, reconocimientos y momentos memorables, mientras el mundo entero sigue de cerca quiénes serán los grandes ganadores de esta edición.