¿Quién ganará el Óscar a mejor actriz?

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Cinco actrices compiten mañana por una de las preseas más codiciadas del cine, en la 98.ª edición de los premios Oscar a celebrarse en el Dolby Theatre de Hollywood y que en República Dominicana podrá verse por Telesistema, canal 11, a partir de las 6:00 de la tarde, cuando inicie la alfombra roja.

Entre las 24 categorías, incluido el nuevo Oscar a Mejor Casting, dos de los premios más codiciados, junto al de Mejor Película y Mejor Dirección, son el de las actrices y actores. Las féminas que el año pasado destacaron por sus actuaciones son Emma Stone (“Bugonia”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”). Jessie Buckley (“Hamnet”), Rose Byrne (“Si pudiera, te daría una patada”) y Renate Reinsve, por la película “Valor sentimental”.

Emma Stone (“Bugonia”)

Emma Stone, de 37 años, tiene en la película “Bugonia”, su cuarta colaboración con Yorgos Lanthimos. Esta actriz y productora de cine estadounidense ganó su primer Oscar a los 29 años por su actuación en “La La Land”.

Esta vez, Stone está nominada por su papel como Michelle Fuller, CEO de una empresa farmacéutica que es secuestrada por dos hombres convencidos de que se trata de una extraterrestre.

Kate Hudson (“Song Sung Blue”)

Con 46 años, Kate Hudson llega mañana a la alfombra roja de los premios Oscar para defender su nominación a Mejor Actriz en el casi musical “Song Sung Blue”, donde la actriz y cantante nacida en Los Ángeles, se transforma físicamente para interpretar la mitad de un matrimonio de Milwaukee que formó una banda tributo a Neil Diamond.

Jessie Buckley (“Hamnet”)

La actriz, cantante y compositora irlandesa de 36 años, interpreta a Agnes Hathaway, la esposa de William Shakespeare, en el filme “Hamnet”, dirigido por Chloé Zhao.

Buckey llega triunfante a la 98.ª edición del Oscar, ya que por ese mismo papel obtuvo el Globo de Oro el pasado 11 de enero en Beverly Hills.

Rose Byrne (“Si pudiera, te daría una patada”)

La australiana de 46 años, se mete en la piel de Linda, en la película “Si pudiera, te daría una patada”. Mientras su vida se derrumba, esta mujer intenta lidiar con la misteriosa enfermedad de su hijo, su marido ausente y una relación hostil con su terapeuta, en un trabajo de Rose Byrne que cala en la emoción de la audiencia.

Renate Reinsve (“Valor sentimental”)

Renata Reinsve es una actriz noruega de 38 años candidata a Mejor Actriz en la ceremonia de mañana de los premios Oscar por su desempeño en la película “Valor sentimental”, dirigida por Joachim Trier.

La trama gira en torno a la relación fracturada entre un aclamado director y sus dos hijas distanciadas, que se empeora cuando decide hacer una película personal sobre historia familiar.

Las nominadas a Mejor Actriz de Reparto

El Oscar a la Mejor Actriz de reparto es otra de las estatuillas importantes de la premiación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Este año las nominadas son Elle Fanning (“Valor sentimental”), Inga Ibsdotter Lilleaas (“Valor sentimental”), Wunmi Mosaku (“Los pecadores”), Amy Madigan (“Weapons”) y Teyana Taylor (“Una batalla tras otra”).

El presentador

El comediante estadounidense Conan O’Brien repite este año como presentador de la ceremonia, a celebrarse mañana en el Dolby Theatre de Los Ángeles.