La comunicación, el teatro y el cine sufrieron duros golpes en 2025

Así como la música perdió a importantes exponentes dominicanos en el año que recién finaliza, también el teatro, el cine y la comunicación, sufrieron duros golpes en 20025.

En orden cronológico, estas fueron algunas de las figuras que nos dejaron en los pasados 12 meses:

Iván García

El veterano actor, dramaturgo, periodista y director de teatro Iván García, falleció el 22 de marzo a los 87 años. Había nacido el 26 de febrero de 1938 en San Pedro de Macorís.

Durante más de seis décadas de carrera en las tablas, García participó en 200 obras teatrales, entre estas “El divino impaciente”, “Esperando a Godot”, “Edipo Rey”, “Duarte, fundador de una República”, “Las brujas de Salem”, “La Bella y la Bestia” y “Amadeus”.

Socorro Castellanos

El 21 de junio de 2025, la comunicación perdió a una de las damas más destacadas de la televisión y la radio del país. Socorro Castellanos, pionera de programas del hogar, perdió la batalla contra un cáncer de pulmón a los 84 años.

Castellanos se dio a conocer a finales de la década de 1969 con su programa “Buenas tardes a la orden”, por Radiotelevisión Dominicana.

La también embajadora, trabajó con Freddy Beras Goico en “Punto final”, además de los programas “El Show del Mediodía”, “A buen tiempo” y “De noche”.

A nivel de radio, Socorro Castellanos formó parte del elenco del espacio “Con los cinco sentidos”, que se transmitía diariamente a través de la emisora Estación 97.7 FM.

Agliberto Meléndez

El cineasta Agliberto Meléndez murió el 21 de junio tras una larga enfermedad. Fue director y creador de la emblemática película “Un pasaje de ida” (1988), la que se convertiría en la primera producción cinematográfica dominicana en llegar a festivales internacionales de cine.

En 2015, Meléndez presentó su película “Del color de la noche”, sobre la vida del extinto líder político dominicano José Francisco Peña Gómez.

René Fortunato

Otro cineasta importante que nos dejó el año pasado fue René Fortunato. El 18 de julio, el documentalista perdió la lucha contra un cáncer avanzado a los 67 años.

Fortunato dirigió diez largometrajes documentales que marcan la historia dominicana, entre estos “La Trinchera del Honor” (1988), “El Poder del Jefe” (1991), “La Herencia del Tirano” (1998), “La Violencia del Poder” (2003), “Caamaño: De Militar a Guerrillero” (2023), “El Laberinto de la Injusticia” (2024), y su último trabajo cinematográfico “El Triunfo de la Democracia” (2025), que documenta el ascenso del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) al poder en 1978, en base a la figura de José Francisco Peña Gómez y la campaña racista que enfrentó y que le impidió finalmente llegar a la presidencia de la República.

En julio del año 2000, René Fortunato fue reconocido por el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, con el Premio a La Excelencia Profesional, otorgado por sus aportes al desarrollo de la cultura dominicana.

Miguel Ángel Martínez

El actor de cine y teatro Miguel Ángel Martínez, falleció el 22 de agosto a los 70 años.

Desde 1972, Martínez inició su carrera como intérprete, con destacadas participaciones en producciones cinematográficas como “El ladrón en la casa”, “Trópico de sangre”, “La lucha de Ana”, “El hilo”, “Camino Real”, “La fiesta del chivo”, “La ciudad perdida” y “Andrea”.

En el teatro, otra de las faceta del arte donde Miguel Martínez dejó un legado, sobresalió en títulos como “Antígona” (1976), “Fuenteovejuna” (1983), “Bodas de sangre” (1987), “La cocina” (1986), “Pasaje al más allá” (1998) y “Duarte, fundador de una República” (1976).

Josefina Gallart

La veterana actriz Josefina Gallart, madre del también actor Luis José Germán, expiró el 2 de octubre de 2025. Tenía 85 años.

En los años 70 y 80, era normal ver a Gallart trabajar en obras teatrales junto a su esposo, el actor Niní Germán (fallecido en 2017).

Josefina Gallart participó como protagonista en montajes teatrales como “Trébol”, “La broma del senador”, “Lisístrata odia la política”, “Hoy no toca la pianista gorda” y “Cada oveja con su pareja”.

También actuó en las tablas junto a Freddy Beras Goico (fallecido en 2010) en “Secuestre ahora y pague después” y en la serie de televisión titulada “La familia Pérez”, junto a otra veterana del teatro, doña Monina Solá (fallecida en 2023).