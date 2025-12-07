Alleh & Yorghaki marcan el final de 'La Ciudad World Tour 2025'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dúo de pop urbano Alleh & Yorghaki concluyó este sábado "La Ciudad World Tour 2025" con un concierto sold out en el Óvalo de la Feria Ganadera, en una producción de PAV Events, EP y Gamal, que marcó el cierre oficial de una gira que recorrió varios países y consolidó el crecimiento internacional de los artistas.

La cantante Adri Torrón abrió la noche con una presentación de alta calidad interpretativa, destacando por su propuesta vocal y escénica, y preparando el ambiente para el turno del dúo.

A las 10:00 de la noche, Alleh & Yorghaki subieron al escenario con “La Ciudad”, tema que da nombre a la gira. Desde ese momento, el concierto avanzó con una selección de éxitos que incluyó “La Radio”, “Eros”, “Deja Vu”, “Ultravioleta”, “Tranqui”, “El Ingeniero”, “Una Noche” y versiones en vivo de varios de sus temas más populares.

Uno de los momentos más destacados ocurrió durante “Ultravioleta”, interpretada inicialmente a capela y luego en su versión completa, mostrando la conexión del dúo con el público dominicano. Otro punto alto se produjo con “Capaz”, donde miles de asistentes acompañaron la interpretación de principio a fin.

Durante la presentación, los artistas agradecieron el apoyo del público dominicano, reconociendo que República Dominicana fue uno de los primeros mercados en respaldar su propuesta musical.

La producción del evento integró diseño escénico, visuales y efectos especiales que complementaron la narrativa de la gira. El público mantuvo una respuesta enérgica de principio a fin, confirmando el posicionamiento del dúo en la escena regional.

El cierre llegó con “Una Noche Remix”, que desató la última ola de energía del público y selló oficialmente el fin de la gira.

Con este concierto, Alleh & Yorghaki completan una ruta internacional que reafirma su crecimiento en la industria y la importancia del mercado dominicano dentro de su proyección artística.