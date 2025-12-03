Caramelos de Cianuro deslumbran en un concierto inolvidable en Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Hard Rock Café Santo Domingo fue la noche del domingo 30 de noviembre el escenario de una de las presentaciones más esperadas del año: la icónica banda venezolana Caramelos de Cianuro.

La banda liderada por Asier Cazalis y Pavel Tello conquistó al público dominicano con una descarga de energía, nostalgia y emoción que llenó cada rincón del recinto.

Desde temprano, largas filas de fanáticos —dominicanos y venezolanos residentes en el país— esperaban con entusiasmo la apertura de puertas. A las 9:30 p.m., cuando se apagaron las luces, un estallido de aplausos anunció el inicio de una velada inolvidable. Clásicos como “Sanitarios”, “El Último Polvo” y “Rubia Sol, Morena Luna”, junto con temas más recientes, confirmaron la vigencia de una de las bandas más queridas del rock latino.

El público, entregado desde el primer acorde, cantó a coro cada canción, levantó los brazos y convirtió el Hard Rock en un coro colectivo de energía. Las parejas bailaban, los amigos se abrazaban y muchos grababan emocionados fragmentos del show para conservar un recuerdo de esa noche mágica.

La producción de Auras Society, en alianza con PAK Productions, logró un montaje de calidad internacional que combinó impecable sonido, iluminación escénica y logística de alto nivel. Desde el recibimiento hasta la coordinación técnica, cada detalle reflejó el sello distintivo de Auras Society, que continúa consolidándose como una de las productoras más visionarias del Caribe en experiencias artísticas y musicales.

“Queríamos que esta noche fuera más que un concierto: una experiencia de conexión, comunidad y memoria colectiva. Y así fue. Ver tantas personas cantando, sonriendo y disfrutando juntos fue un verdadero regalo”, expresó una representante de Auras Society al cierre del evento.

El concierto no solo reunió a fanáticos de distintas generaciones, sino que se convirtió en un puente cultural entre República Dominicana y Venezuela, celebrando la música, la amistad y el espíritu compartido.

Al finalizar, los asistentes salieron con la sensación de haber vivido algo irrepetible. Muchos describieron la noche como una mezcla de energía, autenticidad y emoción pura, confirmando que la música sigue siendo un idioma común que une corazones más allá de fronteras.