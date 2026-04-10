Elvis Martínez se presenta en el Parque Central de Santiago este 4 de julio

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Santiago de los Caballeros, República Dominicana.— La voz inconfundible de la bachata, Elvis Martínez, volverá a encontrarse con su público en un concierto masivo que promete emociones, recuerdos y una noche cargada de sentimiento, el próximo sábado 4 de julio en el Parque Central de Santiago.

La producción del evento estará a cargo de Pepe Meseta, junto a Mister Sold Out, quienes preparan un espectáculo concebido como una experiencia artística donde la música y la conexión con el público serán protagonistas.

El intérprete de éxitos como “Así fue”, “Tu traición”, “Maestra”, “Lleva vida” y “Ambición” pondrá en escena un repertorio que ha marcado generaciones y consolidado su lugar como uno de los grandes exponentes de la bachata dominicana.

Con su estilo romántico y letras que conectan con las historias del amor y el desamor, Elvis Martínez promete una presentación íntima dentro de un formato masivo, donde cada canción se convierte en una experiencia compartida con sus seguidores.

El concierto se realizará en el Parque Central de Santiago, uno de los principales espacios para eventos multitudinarios de la ciudad, que servirá de escenario para esta propuesta musical de alto nivel, con una puesta en escena que integrará luces, sonido y una cuidada dirección artística.

Para información y reservaciones, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (849) 424-7744 y (809) 979-4779.

La producción invitó al público a adquirir sus boletas con anticipación, debido a la alta expectativa que genera cada presentación del artista.