Orlando Dua presenta su EP “Entre Coco y Vino”

El cantautor dominicano Orlando Dua, una de las voces emergentes más sensibles y prometedoras del pop alternativo caribeño, presenta oficialmente su EP “Entre Coco y Vino”, un proyecto que combina la calidez del Caribe con la estética íntima y emocional que desarrolló durante sus años viviendo en Europa. Este lanzamiento antecede su próximo concierto conceptual, que se llevará a cabo el 12 de diciembre en The Green Room, donde el artista compartirá en vivo las historias y emociones que dieron origen a esta producción.

Con una propuesta basada en la autenticidad, la narrativa emocional y la fusión de géneros como el pop latino, el funk, el R&B y la música alternativa, Orlando Dua continúa construyendo una identidad artística sólida y propia. Su música refleja viajes, despedidas, crecimiento personal y la dualidad entre dos mundos que forman parte de su vida: el Caribe y Madrid.

Un EP que narra un viaje emocional

“Entre Coco y Vino” representa la síntesis del camino creativo y personal del artista. El coco simboliza sus raíces dominicanas, su infancia y la esencia de su hogar, mientras que el vino evoca los años que vivió en Madrid, marcados por la adultez, la introspección, la amistad y las emociones profundas que moldearon su visión artística. El EP es resultado de un proceso colectivo que integró a productores y colaboradores cercanos, convirtiéndose en una obra que captura historias reales y sentimientos compartidos.

Esta producción se suma a sus anteriores EPs “Fragmentos” y “La Despedida”, piezas que consolidan la evolución emocional y estética de Orlando Dua, destacando su capacidad para transformar experiencias personales en canciones íntimas y universales.

Una trayectoria marcada por escenarios y experiencias reales

La carrera de Orlando Dua se ha construido principalmente en vivo. Ha realizado dos conciertos oficiales en Mecenas Café, en Santo Domingo, ambos con más de 200 asistentes, donde presentó temas de sus EPs previos en espectáculos que se caracterizaron por su sensibilidad estética y conexión emocional con el público.

Su propuesta también ha llegado a escenarios internacionales como Cabrón Restaurante y Recoletos Jazz Club en Madrid, además de participar en ceremonias académicas de instituciones como UNFU, UNIBE y el Colegio Santo Domingo, mostrando su versatilidad y capacidad de adaptación a distintos públicos.

En el ámbito mediático, su música ha tenido presencia en programas y emisoras como Ritmo de la Mañana (RD), Radio Corazón Tropical (Madrid) y La Mega (Colombia), ampliando su alcance y consolidando su presencia en diferentes mercados latinos.

Una voz nueva que representa al Caribe desde la emoción

Orlando Dua se define como la “esencia del Pop Caribeño Alternativo”, un estilo libre que mezcla su identidad dominicana con una sensibilidad melancólica y contemporánea. Su visión artística apuesta por convertir cada EP en una etapa de vida y cada concierto en una experiencia inmersiva donde el público pueda sentir, conectar y encontrar historias parecidas a las suyas.

Con “Entre Coco y Vino” y su próximo concierto en The Green Room, Orlando Dua reafirma su compromiso de seguir construyendo puentes emocionales entre culturas y llevando su propuesta a nuevos escenarios internacionales.