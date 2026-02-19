Premios Lo Nuestro: lo que podría pasar esta noche y nadie está viendo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La música latina se prepara para su gran cita anual con los Premios Lo Nuestro 2026, que celebran este jueves 19 de febrero su edición número 38 en el Kaseya Center de Miami.

La gala promete una noche de homenajes, estrenos mundiales y actuaciones de las estrellas más importantes del momento.

Thalía podría sorprender al público con una versión inédita de “Dancing Queen” en estilo cumbia.

Thalía

Mientras que el cantante Bad Bunny, quien ha usado recientemente escenarios de premios para dar mensajes potentes en sus discursos (como lo hizo en los Grammy 2026), no es descartable que utilice el micrófono para hacer declaraciones que trasciendan.

Dentro de las presentaciones televisivas por primera vez de temas están Carlos Vives, Kapo, Kybba o Ryan Castro.

También se espera que este año Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro se lleven una estatuilla a su casa.

Así como también Shakira, Maluma, Morat, J Balvin, Karol G, Beéle y Fuerza Regida.

Bad Bunny

Hora y transmisión



La cobertura comienza con la tradicional alfombra magenta bajo el especial Noche de Estrellas, a las 6:00 p.m. (hora del Este) / 7:00 p.m. en República Dominicana, transmitida por Unimás y la plataforma de streaming ViX.

La ceremonia principal arranca a las 7:00 p.m. (hora del Este) / 8:00 p.m. en República Dominicana, y podrá verse en Univision, Unimás, Galavisión y ViX.