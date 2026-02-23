Santiago se rindió ante los pies de Juan Luis

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago, la región norte, el país y los extranjeros que alcanzaron a conseguir una boleta disfrutaron del concierto “Entre mar y palmeras”, protagonizado por el afamado cantautor dominicano Juan Luis Guerra y su agrupación 4-40.

El artista conquistó los aplausos y los corazones de toda la nación, en especial de los santiagueros que esperaron 25 años para volver a disfrutar y tararear su repertorio. Las dos funciones resultaron insuficientes.

Durante estas dos noches de lujo, Juan Luis y su 4-40 resonaron en el corazón de Santiago y a todo su entorno.

Bajo la producción de Saymond Díaz, el concierto manejó la más alta tecnología y los estándares de calidad que también provocaba la euforia de cada uno de los presentes.

Cerca de las 9:40 de la noche del viernes el artista puso los pies en el escenario, iniciando con “Rosalía” el recorrido de su magistral discografía.

“Buenas noches Santiago. Gracias por su cariño, un gran placer y disfruten entre mar y palmeras”, dijo Juan Luis tras su primer tema ante los miles de fans de todas las generaciones que llenaron el hogar de las Águilas Cibaeñas.

El multi premiado artista dominicano enamoró y cautivó con su voz y talento a su público desde principio a fin. “La travesía”, “La llave de mi corazón”, “Vale la pena” y “Como yo te quiero” dieron continuidad al concierto repleto de público.

Su primer invitado fue Frank Ceara, con quien interpretó “Así de bonita”, seguido de un medley de bachatas que al ritmo de un innovador show de drones sincronizados con la música dibujaban en el cielo títulos como “Burbujas de amor”, “Que me des tu cariño”, “Muchachita linda”, ”Que bendición” y “Bachata en Fukuoka”, entre otras. La gente también disfrutó de una producción que no tuvo desperdicios. Buen sonido y emocionantes fuegos artificiales.

Beto, del grupo Rawayana, fue el segundo invitado de la noche, con “El Niágara en bicicleta” y posteriormente la descarga musical con “Para ti” y “Tú” junto a Maridalia, Mariela y Roger, los originales 4-40, quienes también cantaron “Santiago en coche”.

Luego vinieron “Como abeja al panal”, “La gallera”, “Visa para un sueño” (interpretado con El Brachy), “Mambo 23” y “Noviecita”, donde Sandy Gabriel le acompañó en el saxofón. Después llegaron el corista Kico Risek y la pianista y directora musical Yanina Rosado para interpretar “Como abeja al panal”; y luego “El costo de la vida”, “Ojalá que llueva café” y “El farolito”, junto Sandy y El Prodigio, para terminar con “Las Avispas”.

Tras Juan Luis Guerra despedirse el público enloqueció insistentemente pidiendo al artista que regresara. El cantautor regresó al escenario para interpretar “A pedir su mano”, “Bachata Rosa” y “La Bilirubina”. El sábado participaron los mismos invitados, a los que se sumó Manny Cruz, quien cantó “Visa para un sueño”. m